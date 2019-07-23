Сколько стоит самый дорогой гамбургер в Европе

Горячие источники Исландии — это не единственное, что заставляет туристов вспотеть, — отмечает издание. Стоимость проживания в отеле или счет за обед в ресторане позволяют сделать простой вывод: большинство вещей в этой северной стране стоят дороже, чем где-либо еще в Европе. По данным Евростата, на субарктическом острове потребительские цены в среднем на 56% выше, чем в других странах континента, что делает Исландию самой дорогой страной. Она опережает Швейцарию (плюс 52% к среднеевропейским ценам), Норвегию (48%) и Данию (38%).

Вернувшиеся туристы рассказывают, что повергнуть в шок любого могут даже цены на такие привычные блюда, как простой гамбургер с картошкой фри и пивом. За такой набор в стране приходится оставлять около 20 евро. Согласно меню одного из обычных исландских ресторанов, простая пицца с сыром обойдется примерно 17 евро, бокал вина — по меньшей мере 10 евро, а пинта пива стоит около семи евро. Сайт сравнения потребительских цен Numbeo приводит еще один пример: обед на двоих в обычном ресторане стоит около 85 евро, бутылка вина в магазине — 17 евро, а десяток яиц — около 5 евро.

Экстремальные цены эксперты объясняют сочетанием малой численности населения с высокой зависимостью от импортных товаров и большими налогами на алкоголь. Главный экономист Исландской торговой палаты Конрад Гуджонссон объясняет: «Исландия настолько маленькая страна, что очень трудно добиться экономии за счет увеличения количества компаний в различных областях экономики и их конкуренции». К тому же, играет свою роль и государственное регулирование. Например, импортные продукты, в составе которых есть такие ингредиенты, как сырые яйца или не пастеризованное молоко, натыкаются на значительные таможенные барьеры.

Большие колебания курса исландской кроны в 2016-2017 годах также привели к общему росту цен. Сами исландцы пока сдержанно относятся к высоким ценам, так как в стране в 2018 году среднемесячная заработная плата составляла до налогообложения 632 000 крон (около 4 450 евро).

В топ-10 самых дорогих стран Европы также вошли Ирландия, Люксембург, Финляндия, Швеция, Великобритания и Нидерланды. Низкими ценами, наоборот, могут похвастаться Турция, Северная Македония, Болгария, Босния и Герцеговина, Румыния, Албания, Сербия и Черногория.

Исландия устанавливает рекорды не только по показателям цен. Этим летом в стране было установлено и температурное достижение. Исландии не удалось избежать тепловой волны, которая хозяйничала недавно в Европе. В восточном городе Эгильсстадир в конце июня температура достигла почти +22°C. Такие показатели могут сначала показаться довольно средними. Однако это рекордное значение с 1930-х годов. Обычно максимальная июньская температура в Эгильсстадире составляет всего +7°C.