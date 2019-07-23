Зачем китайцы едут в Россию, где отдыхают французы и почему меньше всего путешествуют американцы

Путешествия считаются одним из самых больших удовольствий в жизни. Вроде бы с этим трудно поспорить, но есть целые страны, жители которых не видят особого смысла в поездках за рубеж. Они предпочитают проводить отпуск дома. И эта национальная особенность зачастую никак не зависит от уровня доходов, политического режима или других внешних факторов. А есть нации, которые путешествует много и активно. Так кого можно назвать настоящим туристом, а кого — заядлым домоседом?

Американцы не очень любят путешествовать. Особенно, за рубеж. И это удивительно, ведь их паспорт дает право посещать более 150 стран мира без виз. Само словосочетание «получить визу» звучит для американца абсурдно. И тем не менее — в год границу пересекает лишь 3,5% жителей страны, а паспорт (американцам он нужен только для выезда за границу) имеют только треть. Этому есть ряд объяснений.

Во-первых, короткий отпуск — у среднестатистического американца он длится около 10 дней в году. Во-вторых, собственные огромные территории, на которых есть все необходимое для пляжного отдыха — Флорида, Калифорния, Гавайи. Поэтому многие американцы во время отпуска предпочитают переезжать с места на место внутри страны.

Путешествовать за границу они обычно начинают только после выхода на пенсию. Но и тогда не забираются слишком далеко. Пляжи соседней Мексики, Канкун и Плайя-дель-Кармен, — любимые курорты жителей США. Популярны и Коста-Рика с Доминиканской республикой, здесь очень многое создано с учетом потребностей американских туристов. В Европу американцы ездят редко, отдавая предпочтение Лондону и Парижу. Вы удивитесь, но многие приезжают туда, чтобы отыскать свои исторические корни.

Старший сказал

В своей нелюбви покидать пределы родины на американцев похожи японцы. Япония всегда была «обособленной» страной, жителям которой и дела нет до того, что происходит за ее пределами. К тому же японцы — редкие трудоголики, которые все силы и время отдают служебным делам, зачастую в ущерб отпуску и выходным. В среднем, японцу положен 10-дневный отпуск в году, но отдыхать больше 5 дней считается просто неприличным. А поэтому — работать, работать, работать.

Путешествовать можно только после выхода на пенсию и то скопив немалую сумму на счете. Забавные группки старичков-японцев, которые неукоснительно следуют за экскурсоводом, можно наблюдать в любой точке земного шара. Потому что определенных пристрастий у японцев нет. Есть просто список мест, в которых нужно побывать. Например, в Париже. А в Париже нужно посетить Лувр. И вы не докажете японцу, что помимо Лувра есть еще масса интересных вещей — он идет туда, куда его ведет руководитель группы. Чувство коллективизма так развито, что и на шопинг японец отправляется стадом и покупает то же, что и сосед. Очередь, которая время от времени возникает в бутиках Louis Vuitton — она сплошь из японцев.

Ален Делон говорит по-французски

К стану домоседов можно причислить и французов. Впрочем, отдыхать на Лазурном берегу, Корсике или ловить волну в Биаррице — не самой плохой вариант, согласитесь? От отпуска француз ждет двух вещей — чтобы он не был очень дорогим и чтобы в том месте, куда он направляется, говорили по-французски. Да-да, в этом мы похожи! Француз готов переплатить или терпеть не самый уютный отель, но, если персонал в нем говорит на его родном языке, выбор очевиден. По этой же причине он выбирает отпуск в бывших своих колониях — Тунисе и Марокко.

Дым Отечества нам сладок

К сожалению, в списке тех, кто реже других покидает пределы родной страны, есть и россияне. В отпуск за границу отправляется лишь 6% населения. Традиционно, самые наши любимые «летние» направления — Турция, Тунис, Греция, Черногория с Хорватией и Испания.

Еще 19% в статистических данных именуются как «путешествующие по стране с выездом за рубеж». Это те туристы, которые, как правило, на собственном автомобиле или поезде посещают родственников в бывших союзных республиках.

Ну, а оставшиеся граждане отдают предпочтение местным красотам — черноморскому и азовскому побережьям, Карелии, Алтаю, волжским просторам, Москве и Питеру. И, как стыдливо упоминает статистика, подавляющее число россиян любит проводить летний отпуск на даче. Разумеется, могли бы махнуть и на Канары, но хозяйство… не отпускает.

Культ солнца

Жители Скандинавии занимают одно из лидирующих мест по количеству турпоездок в Европе. В среднем, финны, шведы и датчане ездят отдыхать за границу 1,5 раза в год. В странах «победившего социализма» для этого есть все условия — ежегодный отпуск около 30 дней, не слишком продолжительная рабочая неделя — зачастую не более 6 часов в день, а еще достаточно длинный отпуск по уходу за ребенком.

Любопытно, у граждан этих стран есть одна особенность: поскольку здесь не принято хвастаться своими доходами и демонстрировать благосостояние, понять, насколько богат человек, нельзя по тому, где он живет, как одевается и на какой машине ездит. Все это, как правило, абсолютно такое же, как «у соседа». А вот то, где человек поводит отпуск, и есть мерило его финансовой состоятельности.

Предпочитают скандинавы, естественно, теплые солнечные страны — Грецию, Испанию, Португалию, Таиланд. Помимо скандинавов чаще других в Европе путешествуют жители Люксембурга, швейцарцы, венгры и ирландцы.

Кто больше?

По данным исследования транспортной компании Movehub лидирующую позицию в количестве туристических поездок занимают жители Гонконга — 11,4 раза в год! Это, конечно, грандиозная цифра. Разумеется, и доход на душу населения, и масса выходных дней в Гонконге велики, но, скорее всего, такой показатель появился из-за многочисленных поездок в соседние Макао и материковый Китай.

Кстати, китайцы тоже стали заядлыми путешественниками. Они словно берут реванш за то время, что повели «за железным занавесом». Еще каких-то 20 лет назад китайцы и мечтать не могли о загранпаспорте, а сегодня они активно путешествуют по всему миру. В 2017 году жители Китая потратили в зарубежных поездках около $312 млрд