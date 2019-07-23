Будни в небе: как живут современные стюардессы

В Сургуте задержали мошенника, который обещал девушкам устроить их стюардессами в авиакомпании. За 13 тысяч рублей он был готов помочь пройти собеседование. На деле — брал деньги и исчезал.

Телеканал Москва 24 рассказал, как живут современные стюардессы. Почему при достаточно скромном заработке, эта профессия до сих пор популярна.

Татьяна Виноградова — легенда авиации. Именно она обворожительно улыбалась с плакатов, приглашая летать "Аэрофлотом" . Не модель. Настоящий бортпроводник. Хотя в профессию она попала случайно. Работала акушером. Одна из ее пациенток, стюардесса, посоветовала попробовать себя в небе. Ей было всего 18. Слишком молодая: на борт брали с 19-20 лет. Но этой девушке пошли навстречу.

"Сказали: ладно, мы вас берем, но только смотрите, замуж рано не выходите! Я была самой юной в нашем отряде бортпроводницей. Но всегда стремилась не подвести. Тогда были важны внешние данные, умение себя держать, знание языка", — рассказывает экс-бортпроводник Татьяна Виноградова.

На месте Виноградовой тогда хотела быть каждая. Романтика. Путешествия. Престиж. И много денег. В советское время зарплата стюардессы начиналась от 300 рублей. Примерно столько же стоил мотоцикл, черно-белый телевизор или шуба. Доход бортпроводника был больше средней зарплаты примерно в два раза, а то и в три. Сейчас зарплаты в небе — не такие заоблачные, как раньше.

"80 часов — эту норму в месяц нужно налетать. Если ты летаешь в командировки — от 60 и выше. Другие бонусы под вопросом: сейчас чтобы летать заграницу, необязательно быть бортпроводником. Перепады давления, нарушение биоритмов, отсутствие сна — это влияет на организм, но все равно все счастливы и все летают", — рассказывает старший бортпроводник Анна Никитина

По словам девушки, она мечтала об этой профессии с детства.

"Это мечта: я когда была маленькая, в первом классе находилась на фотосессии. К нам пришел дядя такой высокий и сказал: выбирайте любую форму — врач, стюардесса, будете фотографироваться. На тот момент был "Аэрофлот" — единственная компания, и с тех пор это была мечта", — поделилась Никитина.

Стюардессы считают, что популярность профессии в последние годы связана с развитием социальных сетей. Благодаря красивым селфи в Instagram многие приходят в эту сферу. Устроиться работать бортпроводником сейчас легче, чем в советское время. Авиакомпаний стало больше, есть спрос на сотрудников, но требования остались достаточно жесткими.

"Совершеннолетие должны получить среднее полное образование. Медицинские показания: чтобы годен был к полетам. Приветствуется знание языка, приветствуется высшее образование — особенно знания врачей, спасателей. Если технические закончили вузы, связанные с авиацией, психологи, психиатры", — рассказывает заместитель генерального директора школы бортпроводников по учебной части Максим Богачев.

Особенно строго относятся к внешности. Советские бортпроводницы должны были быть миниатюрными, поэтому отбирали девушек с весом не более 52 килограммов и не выше 162 сантиметров. Сейчас наоборот: стандарт для девушек — рост от 160 до 175 сантиметров, у мужчин — 170-180. В иностранных авиакомпаниях остается главном, чтобы стюардесса дотягивалась до полок большого широкофюзеляжного самолета.