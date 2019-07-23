Российские туристы стали чаще совершать короткие поездки

Спрос россиян на путешествия длительностью два-три дня за год увеличился на 3%, сообщает Ozon.travel.

Лидерами среди наиболее востребованных российских направлений для экспресс-поездок, по данным компании, стали Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь и Краснодар.

За границу на два-три дня наши соотечественники чаще всего отправляются во Францию, Германию, Италию и Турцию. Эти страны также продемонстрировали наиболее значимый рост спроса на короткие путешествия.

Пользователи рассказали, что столь недолгие туры они совершают, чтобы отдохнуть вне дома, увидеться с родственниками или же с рабочими целями.