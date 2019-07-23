Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Москва вошла в список самых посещаемых туристами столиц мира 

РИА Новости + ещё 13 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Москва занимает седьмое место среди европейских столиц по доступности отелей высшей категории и входит в первую двадцатку общемирового рейтинга по этому показателю, сообщает momondo.ru.
Эксперты международного сервиса проанализировали запросы на отели пользователей и определили самые популярные направления для путешествий.
В списке мировых столиц, вызывающих у туристов наибольший интерес, Москва занимает 31 место и девятнадцатое — среди самых востребованных городов Европы. В тройке лидеров — Лондон, Париж и Амстердам.
При этом средняя стоимость ночи в московском отеле — 5 000 рублей, что позволило городу расположиться ровно посередине списка пятидесяти самых доступных для туристов столиц в мире.
Самыми дорогими для проживания гостей стали столицы Монако, Багамских и Сейшельских островов, Израиля и острова Маврикий: за ночь там придется заплатить от 13 900 до 26 800 рублей.
Дешевле всего можно разместиться в столицах Лаоса, Казахстана, Камбоджи, Турции и Индонезии: ночь в местном отеле в среднем обойдется в сумму от 2 400 до 3 500 рублей.
Провести ночь в московском пятизвездочном отеле можно в среднем за 9 250 рублей. Дороже всего в Европе обойдется подобный отдых в Осло, Копенгагене, Париже и Берне: в среднем от 20 до 24 тысяч рублей в сутки. Лидирует Монако — сутки в местном пятизвездочном отеле стоят в среднем более 40 000 рублей.
Недорого разместиться с повышенным комфортом можно в столицах Турции, Малайзии, Венесуэлы, Туниса и Индии, цена — от 4 900 до 7 400 рублей.
Последние новости
Инцидент с самолетом в Японском море: появились первые комментарии Стало известно, почему Metallica спела "Группу крови" в Москве "Это катастрофа!" Кто прошел в Верховную раду
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Египет предложит отдых на альтернативном побережье
Эксперты рассказали, как часто туристы теряют багаж
Самые жуткие заброшенные места России3
Будни в небе: как живут современные стюардессы
Почему китайцы едут в Россию, а мы — на дачу1
Видео
02:08
Страны, где ненавидят русских туристов
Новости путешествий
05:15
Названы самые пугающие страны для путешествий
Новости путешествий
01:03
«Победа» запустила собственного туроператора
Новости путешествий
06:24
Самые опасные аэропорты мира
Новости путешествий
02:59
В России ужесточат правила ввоза багажа
Новости путешествий
01:03
Теперь «Победа» стала туроператором
Новости путешествий
02:20
«Испанские Мальдивы» еще токсичнее новосибирских
Новости путешествий
00:11
Выяснилось, куда россияне летают в выходные
Новости путешествий
00:11
Китайские туристы уничтожают редкий пляж в России
Новости путешествий
13:18
Достопримечательности, появившиеся после катастроф
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение