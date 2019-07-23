Москва вошла в список самых посещаемых туристами столиц мира

Москва занимает седьмое место среди европейских столиц по доступности отелей высшей категории и входит в первую двадцатку общемирового рейтинга по этому показателю, сообщает momondo.ru.

Эксперты международного сервиса проанализировали запросы на отели пользователей и определили самые популярные направления для путешествий.

В списке мировых столиц, вызывающих у туристов наибольший интерес, Москва занимает 31 место и девятнадцатое — среди самых востребованных городов Европы. В тройке лидеров — Лондон, Париж и Амстердам.

При этом средняя стоимость ночи в московском отеле — 5 000 рублей, что позволило городу расположиться ровно посередине списка пятидесяти самых доступных для туристов столиц в мире.

Самыми дорогими для проживания гостей стали столицы Монако, Багамских и Сейшельских островов, Израиля и острова Маврикий: за ночь там придется заплатить от 13 900 до 26 800 рублей.

Дешевле всего можно разместиться в столицах Лаоса, Казахстана, Камбоджи, Турции и Индонезии: ночь в местном отеле в среднем обойдется в сумму от 2 400 до 3 500 рублей.

Провести ночь в московском пятизвездочном отеле можно в среднем за 9 250 рублей. Дороже всего в Европе обойдется подобный отдых в Осло, Копенгагене, Париже и Берне: в среднем от 20 до 24 тысяч рублей в сутки. Лидирует Монако — сутки в местном пятизвездочном отеле стоят в среднем более 40 000 рублей.

Недорого разместиться с повышенным комфортом можно в столицах Турции, Малайзии, Венесуэлы, Туниса и Индии, цена — от 4 900 до 7 400 рублей.