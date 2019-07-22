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Раннее бронирование vs горящие туры: кто победит 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Пора отпусков закончится скоро — пора выбрать выгодное предложение и отправиться в теплые края
Желание сэкономить при покупке тура вполне объяснимо: с ростом курса иностранной валюты по отношению к рублю выросла стоимость туров. Теперь не каждый второй, а лишь каждый третий-четвертый может позволить отдых за границей. В этом материале сравним популярные опции раннего бронирования и покупки в последний момент по горящей цене.

Подготовьтесь заранее

Прежде чем купить путевку, определите базовые характеристики подбора тура: количество человек, наличие в компании детей, возможность срочно взять отпуск, желаемое количество дней, «звездность» отеля и далее. Каждый из них будет определять стоимость отпуска. Например, наличие ребенка существенно снижает вероятность купить горящий тур — большинство предложений рассчитано на двух взрослых. Также при выборе горящего тура самые выгодные предложения обычно размещаются на отели 2—3 звезды и чартерные перелеты, которые не подходят искушенным путешественникам.

Горящий тур: плюсы и минусы

В несезон купить путевку стоимостью на 40—50% дешевле обычного не составит труда. Весной и осенью турагентства предлагают недорого отдохнуть в России, Греции, Турции, Индии и Таиланде. Зимой стоит ожидать всю Азию — привычные Таиланд, Вьетнам, островной Китай и иногда Индонезию. Летом искать дешевые отели и перелеты бессмысленно — это высокий сезон, когда практически все отели заранее бронируются туристами или выкупаются турагентствами с целью перепродать в сезон по завышенной цене.
Если вы можете договориться с руководителем об отпуске за 4—5 дней до вылета, либо взять его за свой счет, не имеете завышенных ожиданий об отеле и питании — смело покупайте горящую путевку.

Раннее бронирование: плюсы и минусы

Основной плюс раннего бронирования — скидка на основные и менее популярные направления. Ожидайте экономию примерно на 10—15% от стоимости тура на момент вашего вылета. Да, это небольшие деньги, но людям, предпочитающим комфорт и неспешные сборы, такой вариант точно понравится. Советуем покупать туры в Интернете через онлайн-операторов, что поможет вам дополнительно сэкономить деньги на проценте, который обычно берет оператор за оказание услуг. Еще лучше — оплачивать перелет, отель и трансфер отдельно. Особенно это актуально, если вы путешествуете по Европе.
Выбирайте тот вариант отдыха, который вам по душе и по карману. Тогда потраченные деньги заменятся положительными эмоциями, а не грустью о неудавшемся отпуске.
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