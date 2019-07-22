Составлен рейтинг самых активных путешественников

Россияне оказались девятыми в рейтинге самых активных зарубежных путешественников, в первой тройке — туристы из США, Китая и Германии, говорится в исследовании международной платежной системы MasterCard.

Ежегодный рейтинг MasterCard определяет, жители каких стран чаще всего путешествуют за границу. Он ранжирует 200 городов в зависимости от общего числа приехавших из-за рубежа путешественников и от объемов потраченных ими средств в 2018 году, а также дает прогнозы относительно роста числа гостей и объема пассажиропотока.

"В этом году США заняли первое место среди стран, из которых наиболее часто отправляются в зарубежные путешествия, за ними следуют материковый Китай, Германия, Великобритания и Франция. Также исследование выявило, что возросло число путешествий по Азиатско-Тихоокеанскому региону: Южная Корея и Тайвань, которые еще десять лет назад не входили в топ-10, а сейчас поднялись до шестого и десятого места соответственно",

— пришли к выводу аналитики.

Россия оказалась в рейтинге на девятом месте. Наши соотечественники больше всего летают в турецкую Анталию, на втором месте по популярности у них — отдых в Таиланде (Паттайя и Пхукет), на третьем месте — Тунис.

Жители США чаще всего посещают города Канкун, Торонто и Лондон, а среди предпочтений по странам лидируют Мексика, Канада и Италия. Туристы из материкового Китая чаще всего ездят в Бангкок, Сеул и Токио, самые любимые ими страны — это Таиланд, Республика Корея и США.