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Почему разуваться в самолете — плохая идея 

Рамблер 7 часов назад
Если перелет длится лишь пару часов, обычно надобности разуваться в самолете нет. Но когда путешествие занимает гораздо больше времени, волей-неволей хочется высвободить ноги из тисков обуви. Однако как бы велико ни было желание, делать этого все-таки не рекомендуется. И вот почему.

Плохой запах

Сохранить свежий запах ног после долгого пути в аэропорт, ожидания рейса, а то и после напряженного трудового дня крайне сложно. Поэтому не стоит быть уверенным в том, что когда вы разуетесь, неприятное "амбре" не обдаст вас и ваших попутчиков. От резкого запаха кому-то может даже стать плохо, не говоря уже о том, что и вы сами проведете ближайшее время бок о бок с этим "ароматом".

Гигиена

Если вы все-таки решили разуться, постарайтесь хотя бы до уборной ходить в обуви. Дело в том, что санузлы в самолетах не всегда можно назвать идеально стерильными, нередко их даже не успевают продезинфицировать перед рейсом. К тому же полы в туалете порой бывают влажными и, нужно признать, не всегда от воды. Вступив в эту жидкость, вы сможете избавиться от нее, лишь оказавшись дома или в отеле. Лучше уж пусть она останется на подошве обуви.

Безопасность

Такие ситуации случаются нечасто, но тоже имеют место. Не исключено, что вашем самолете произойдет аварийная эвакуация, по ходу которой вряд ли будет время на то, чтобы зашнуровать кроссовки или просто найти их, если обувь вдруг раскидает по салону. Далее другие пассажиры могут споткнуться о разбросанную обувь, тем самым создав затор на выходе. В конце концов, если вдруг разобьется стекло и попадет на ковер, вам придется ступать по нему голыми ногами, а потом еще бежать босиком по земле.
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Новости путешествий , Видео
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