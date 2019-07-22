Названы самые пугающие страны для путешествий

Самой нежелательной страной для путешествий россияне считают Сомали. Об этом заявили 64% респондентов, говорится в исследовании онлайн-сервиса поиска авиабилетов Aviasales, результаты которого поступили в распоряжение "Ленты.ру".

Эксперты опросили российских пользователей соцсетей, в какие страны они бы не отправились путешествовать. В опросе участвовали 100 тысяч человек.

Ехать в Сомали не хотят из-за войны, грабежей, нападений на туристов и убийств. На втором месте среди нежелательных стран оказалась Индия — 18% россиян. Путешественники считают ее нежелательной из-за отсутствия гигиены и того, что в реке Ганг купаются, стирают, и хоронят людей. Один из респондентов заявил, что не полетит в Индию из-за местного акцента в английском языке.

Турция не устраивает 10% респондентов из-за системы "все включено". 8% считают нежелательным для путешествий Китай — из-за плохого отношения к мусору у дома и к экологии. Одна из туристок пожаловалась на отвратительное поведение местных жителей в Шанхае.