Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы самые пугающие страны для путешествий 

Рамблер 7 часов назад
Самой нежелательной страной для путешествий россияне считают Сомали. Об этом заявили 64% респондентов, говорится в исследовании онлайн-сервиса поиска авиабилетов Aviasales, результаты которого поступили в распоряжение "Ленты.ру".
Эксперты опросили российских пользователей соцсетей, в какие страны они бы не отправились путешествовать. В опросе участвовали 100 тысяч человек.
Ехать в Сомали не хотят из-за войны, грабежей, нападений на туристов и убийств. На втором месте среди нежелательных стран оказалась Индия — 18% россиян. Путешественники считают ее нежелательной из-за отсутствия гигиены и того, что в реке Ганг купаются, стирают, и хоронят людей. Один из респондентов заявил, что не полетит в Индию из-за местного акцента в английском языке.
Турция не устраивает 10% респондентов из-за системы "все включено". 8% считают нежелательным для путешествий Китай — из-за плохого отношения к мусору у дома и к экологии. Одна из туристок пожаловалась на отвратительное поведение местных жителей в Шанхае.
Комментарии1
Новости путешествий , Видео , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раннее бронирование vs горящие туры: кто победит
Названа самая дорогая для туристов страна Европы
Составлен рейтинг самых активных путешественников
Туристов оштрафовали за приготовление кофе
Что обязательно нужно посмотреть в Киото
Видео
02:08
Страны, где ненавидят русских туристов
Новости путешествий
05:15
Названы самые пугающие страны для путешествий
Новости путешествий
01:03
«Победа» запустила собственного туроператора
Новости путешествий
02:59
В России ужесточат правила ввоза багажа
Новости путешествий
01:03
Теперь «Победа» стала туроператором
Новости путешествий
02:20
«Испанские Мальдивы» еще токсичнее новосибирских
Новости путешествий
00:11
Выяснилось, куда россияне летают в выходные
Новости путешествий
00:11
Китайские туристы уничтожают редкий пляж в России
Новости путешествий
13:18
Достопримечательности, появившиеся после катастроф
Новости путешествий
00:24
В Таиланде арестовали бесстыжих туристов
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение