Что обязательно нужно посмотреть в Киото

На протяжении тысячелетия Киото считался столицей страны восходящего солнца, но даже потеряв данный статус, город не перестает развиваться, а интерес к нему только возрастает. Непрекращающийся поток путешественников влекут сохранившиеся здания, некоторым из которых уже более тысячи лет и атмосфера средневековой Японии, которой уже нет в большинстве японских мегаполисов. Мы решили рассказать, какие достопримечательности следует посетить в древнем городе Киото, если вы запланировали поездку в Японию.

Главные достопримечательности

Императорский дворец

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Построенный в конце VIII века, долгое время выполнял роль резиденции императорской семьи и здесь же проводили коронацию. После переноса столицы в Токио во второй половине XIX века, дворец перестал использоваться по своему назначению. Теперь любой желающий может записаться на экскурсию на территорию этого дворцового комплекса.

Музей Манги

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Любителям японских комиксов следует посетить музей манги. В данном музее представлено более двухсот тысяч томов манги. Посетители музея могут почитать любой из представленных экземпляров, а также поесть в местном ресторане. Оплата за посещения музея проводится на выходе, с учетом проведенного внутри времени.

Самурайский музей

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Самурайский музей, находящийся в центре японского мегаполиса, посвящен жизни самураев и ниндзя. Экспозиция музея включает в себя подлинную одежду, вооружение и доспехи японских воинов. В музее есть возможность примерить самурайскую броню, но за это придется доплатить.

Национальный музей

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Национальный музей посвящен истории страны восходящего солнца, а также некоторым историческим событиям соседних государств. Экспозиция музея разделена не по периодам истории, а по отдельным тематикам. Здание музея выполнено в европейском стиле, так как архитектор был последователем западного архитектурного стиля.

Киотская башня

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Киотская башня является самым высоким сооружением в Киото. Изначально местные жители были негативно настроены по отношению к данной башне, считая её лишней в облике исторической столицы, что не повлияло на планы строителей. С башни открывается прекрасный вид на улицы Киото.

Храмы Киото

Храм Фусими Инари

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Храм Фусими Инари был основан в далеком VIII столетии, но свой окончательный вид приобрел ближе к XVI веку, когда было построено центральное здание храмового комплекса. Для посещения храма, необходимо пройти через тысячу алых ворот по тропе длинной в четыре километра. На территории храмового комплекса находится множество статуй лис, так как эти звери считаются посланниками бога риса, которому и посвящен храм.

Киёмидзу-дэра, То-дзи и Сандзюсангэн-до

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Помимо Фусими Инари, в Киото сохранились и другие старинные храмы, на которые следует обратить внимание: Киёмидзу-дэра, То-дзи и Сандзюсангэн-до. Последний известен за счет своей коллекции из более чем тысячи статуй богини милосердия, в честь которой и был основан данный комплекс.

То-дзи был построен во второй половине VIII столетия. Центральное здание храмового комплекса имеет высоту свыше пятидесяти метров, благодаря чему считается самым высоким зданием из дерева в Киото. Также То-дзи примечателен из-за своей коллекции древних артефактов, хранящихся в местной сокровищнице.

Киёмидзу-дэра расположен на склоне горы и получил известность не только из-за живописных видов, открывающихся с территории комплекса, но и благодаря целебному водопаду, который по словам местных жителей, обладает целебными свойствами.