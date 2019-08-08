Самые необычные хостелы

В видео рассказывается о самых необычных хостелах, которые обожают любители всего небанального.

Хостелы давно стали популярными среди экономных путешественников. Жить в хостеле намного дешевле, чем в отеле, однако условия в них зачастую ничуть не хожу. А любители экстравагантности могут выбрать и необычный хостел, например, Rua Reidh Lighthouse в Шотландии. Хостел располагается в маяке на морском побережье, из окон открывается роскошный вид на море и Гебридские острова. А зимой постояльцы могут любоваться северным сиянием.