Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самые необычные хостелы 

Рамблер 3 часа назад
В видео рассказывается о самых необычных хостелах, которые обожают любители всего небанального.
Хостелы давно стали популярными среди экономных путешественников. Жить в хостеле намного дешевле, чем в отеле, однако условия в них зачастую ничуть не хожу. А любители экстравагантности могут выбрать и необычный хостел, например, Rua Reidh Lighthouse в Шотландии. Хостел располагается в маяке на морском побережье, из окон открывается роскошный вид на море и Гебридские острова. А зимой постояльцы могут любоваться северным сиянием.
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Туристы на Майорке жалуются вонь с моря
Какие страны выбирают туристы вместо Грузии
Туристам запретили сидеть на ступеньках в Риме
Как отличить трансвестита в Таиланде
Туристы погибли в ДТП с экскурсионным автобусом
Видео
10:44
Самые необычные хостелы
Новости путешествий
13:18
Самые опасные вулканы мира
Новости путешествий
12:04
Заброшенные города бывшего СССР
Новости путешествий
00:36
Куда ездят туристки ради женского удовольствия
Новости путешествий
04:16
Острова, на которые точно не стоит ехать
Новости путешествий
00:16
Российский турист погиб во время шторма в Абхазии
Новости путешествий
01:19
Россиянам советуют быть бдительнее в Таиланде
Новости путешествий
04:28
Почему в России ж/д колея шире, чем в Европе
Новости путешествий
00:31
Саудовские женщины смогут уехать без мужа
Новости путешествий
10:25
Куда мужчины едут отдыхать без женщин
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение