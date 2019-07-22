Худшие аэропорты мира

Ежегодно эксперты выбирают худшие аэропорты мира и составляют целый рейтинг. Если вы еще думаете, что очередь на вход в самолет и цены в Duty Free — самое страшное, то это не так.

В оценке эксперты основываются на качестве безопасности, задержке и отмене рейсов, а также инфраструктре. Они изучают официальные данные и достоверные отзывы, а потом составляют список.

Jeddah King Abdulaziz International Airport, Саудовская Аравия

Для этого аэропорта хотя бы есть помещение, но в нем не лучше, чем на улице. Те, кто там был, говорят, что в нем царит настоящий хаос, где люди не могут даже самостоятельно распределиться в очереди. Кроме того, местных даже не пугают никакие запреты: они курят там, где это запрещено. Сотрудники таможни уделяют больше времени свои личным делам, чем проверке паспортов. Из-за постоянного хаоса, неразберихи и нежелании работать рейсы тут могут задерживать на 20-30 часов.

Paris Beauvais-Tille Airport, Париж, Франция

wikipedia.org

Этот аэропорт стабильно входит в рейтинги среди самых убогих аэропортов мира. Сама зона ожидания там очень маленькая и, судя по фото, выглядит как стеклянная теплица. Сидячих мест очень мало, а служащие практически не разговаривают по-английски. Кроме того, аэропорт расположен в двух часах езды на машине от центра. И это, если двигаться по свободной дороге. Дело в том, что изначально его строили как "временный" для того, чтобы разгрузить поток пассажиров в двух других основных аэропортах Парижа, но он функционирует до сих пор.

Port Harcourt International Airport, Нигерия

@eugenia_lukyantseva

Этот аэропорт ругают за грязь и отсутствие нормальных помещений. Туалеты в нем общие, не говоря уже об антисанитарии. Кроме того, там вообще нет сидячих мест — люди располагаются прямо на земле. А еще там нет кондиционеров, а в африканской стране это ощущается крайне тяжело. Кроме того, на таможне процветает коррупция: нужно платить на въезде в страну, а, чтобы оттуда вернуться, придется отдать еще больше. Власти обещают сделать ремонт и даже соорудить настоящее здание.