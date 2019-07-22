«Победа» запустила собственного туроператора

По его словам, в первый год планируется реализовать 50 тысяч туров. Он утверждает, что на сайте туроператора можно будет найти туры с выгодой до 15%.

Продажи пакетных туров в тестовом режиме начались еще 1 апреля.

Сервис PobedaTravel запущен в рамках одного юридического лица, поскольку "Победа" включена в реестр российских туроператоров. Клиенты смогут купить билеты, забронировать страховку, трансфер и гостиницу одним пакетом. А вот багаж останется дополнительной услугой и не будет включен в турпакет. Проект распространится на все рейсы в маршрутной сети перевозчика.