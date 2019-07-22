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В России ужесточат правила ввоза багажа 

Рамблер 5 часов назад
В России с 19 августа изменятся правила провоза определенной продукции в багаже через государственную границу. Об этом говорится в документе, который опубликован на официальном портале правовой информации.
Ужесточены правила на ввоз физическими лицами подкарантинной продукции. Ограничения коснутся тропических фруктов, овощей, посадочного материала, букетов, веток хвойных деревьев и рождественских елок. Требования будут распространяться на авиаперевозки, автобусы, а также железнодорожный, водный транспорт.
Теперь в багаже и ручной клади пассажиры смогут ввозить не более 5 килограммов фруктов и овощей. Для больших объемов нужен будет фитосанитарный сертификат. При его отсутствии продукцию будут возвращать обратно или уничтожать за счет собственника.
По новым правилам пассажир любого транспорта сможет пересечь границу максимум с тремя букетами цветов. В каждом из них должно быть не более 15 цветков, листьев или других частей растений.
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