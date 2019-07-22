Как сейчас в Грузии относятся к туристам из России

Россия по-прежнему рассматривает возможность отмены виз для граждан Грузии. Об этом «Известиям» заявил замглавы российского МИД Григорий Карасин . По его словам, Москва готова к переговорам в верхах, если грузинская сторона изъявит подобное желание. Между тем запрет авиаперелетов между Россией и Грузией, введенный 8 июля, до сих пор не снят, и пока непонятно, когда это произойдет, хотя на прошлой неделе глава МИД Сергей Лавров не исключал, что авиасообщение возобновится.

Корреспондент Business FM Лейла Якимычева побывала в Грузии со своей семьей уже после событий, обостривших отношения между странами, несмотря на предупреждения МИД воздержаться от поездок в эту страну.

Новость о запрете авиаперелетов не обеспокоила нас в том плане, что поехать в Грузию мы все равно запланировали на автомобиле. Вопреки ожиданиям, больших очередей на границе не было. В предыдущие поездки мы проводили у КПП Верхний Ларс по нескольку часов. В этот раз прошли оба пропускных пункта, российский и грузинский, за час — это считается быстро.

Видимо, события в Тбилиси все-таки отпугнули часть желающих провести свой отпуск в Грузии. На границе грузинский офицер спросил моего мужа, с какой целью мы едем и как относимся к тому, что говорят о Грузии в российских СМИ. Муж ответил, что мы едем отдыхать, а перед этим хорошо изучили ситуацию, разузнали у знакомых и друзей в Грузии, что происходит, почитали соцсети и пришли к выводу, что никакой опасности нет.

Первый населенный пункт в Грузии, где любят останавливаться путешественники, — Степанцминда. В центре, как всегда, много народа. В кафе, гостиницах, обменных пунктах вывески дублируются на русском языке. То же самое в придорожных кафе и отелях. В самом Тбилиси мы были всего день. Завтракали и обедали в ресторанах, прокатились на катере по Куре.

Все как всегда — обращались к нам по-русски, никакого негатива и уж тем более агрессии не было совершенно. Женщина на пристани рассказала нам, что прожила в Москве несколько лет. У многих в России родственники. Девушка лет семнадцати, приглашавшая на экскурсию, сказала, что знает русский с пяти лет. Хотя не вся молодежь говорит по-русски, но многие его понимают, так как в грузинских школах преподают русский.

Кстати, мы побывали и возле здания парламента, где по вечерам проходят акции протеста. Днем там никого не было, лишь на крыльце несколько человек с палаткой и плакатами и пара полицейских. Никто нас не останавливал, не хватал за руки и не кричал вслед, что Россия агрессор, хотя русскую речь, учитывая, что мы с детьми, было слышно издалека.

Далее наш путь лежал в Кахетию и Тушетские горы. Везде доброжелательное отношение. Люди говорили нам, что ссорятся политики, а простые люди должны жить мирно и что протесты касаются исключительно внутренней политики, так как граждане Грузии недовольны своим правительством.

В Сигнахи, правда, мы увидели в одном кафе вывеску о наценке в 20% для русских туристов. Это, пожалуй, был единственный случай выражения неприятия за всю поездку. Сигнахи — туристический город, в нем много иностранцев, и русские туристы там в меньшинстве. В Тбилиси, кстати, мы видели много саудовцев, иранцев, турок, китайцев, а также европейцев, говорящих на английском и немецком языках. Так что утверждение, что в Грузию ездят только туристы из России, очень спорно.

Продолжили мы наше путешествие в Западной Грузии. В раскрученных туристических местах опять же много туристов из разных стран, а не только из России. На морском побережье Анаклии и Ганмухури иностранцев вообще мало, там в основном отдыхают местные. Причина — удаленность этих пляжей от грузинских аэропортов. Везде к нам относились хорошо, просили приезжать еще и надеялись, что скоро отношения наладятся. О том, как принимали нас люди, у которых мы были в гостях, умолчу: понятно, что все было в лучших традициях грузинского гостеприимства.

Добавлю, что политика политикой, а экономические отношения никто не отменял. Внешнеторговый оборот России и Грузии с января по июнь 2019 года вырос на 4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 677 млн долларов. При этом экспорт грузинских товаров в Россию вырос на 28% и составил 15% от общего объема экспорта. Таким образом, Россия, как и год назад, заняла первое место среди импортеров грузинской продукции.