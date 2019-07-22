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В России изменятся правила провоза багажа через границу 

Lenta.ru + ещё 40 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
С 19 августа в России изменятся правила провоза определенной продукции в багаже через государственную границу. Об этом пишет «Российская газета».
Ограничения установлены для физических лиц на ввоз подкарантинной продукции. В частности, в багаже и ручной клади пассажиры смогут ввести в страну не более 5 килограммов фруктов и овощей. Для больших объемов потребуется получить фитосанитарный сертификат.
Также ограничивается ввоз в Россию цветочных букетов. По обновленным правилам, пассажирлюбого вида транспорта сможет пересечь границу максимум с тремя букетами, в каждом из них может быть не более 15 цветков, листьев или других частей растений.
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Новости путешествий , "Российская газета"
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