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Эксперты рассказали, сколько россиян заводят курортные романы 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Более трети российских туристов осуждают курортные романы и никогда не заводят их, сообщает Туту.ру.
Сервис путешествий опросил 3,5 тысячи пользователей и выяснил, как они относятся к курортным романам.
Тех, кто сам не заводит романы в отпуске и осуждает за это других, — 37%. Почти треть — 32% сказали, что не против курортного романа, но завести его пока не получалось.
Еще 16% респондентов сказали, что курортное приключение настигло их один раз, а 15% признались, что романы на отдыхе случались у них неоднократно.
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