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Два самолета столкнулись в американском аэропорту 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В международном аэропорту американского города Нашвилл, штат Теннесси, столкнулись два самолета. Об этом сообщает Associated Press.
Во время буксировки самолет Southwest Airlines, готовящийся к рейсу в город Сент-Луис, штат Миссури, задел законцовку крыла самолета той же авиакомпании, который должен был отправиться в город Атланту, штат Джорджия.
В результате столкновения никто не пострадал. Судя по снимку, который сделал один из пассажиров рейса в Атланту, у другого самолета повреждена верхняя часть вертикального стабилизатора. После инцидента оба воздушных судна временно сняли с полетов для техосмотра.
В апреле сообщалось, что два самолета столкнулись в аэропорту Ист Мидлендс, расположенном в центральной Англии. Причиной случившегося стал сильный туман.
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