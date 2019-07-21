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Boeing экстренно вернулся в московский аэропорт из-за пожара 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Пассажирский Boeing 737, вылетевший 21 июля из Москвы в Прагу, экстренно вернулся из-за пожара в багажном отделении, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах управления воздушным движением.
«Командир лайнера связался с диспетчерами сразу после набора высоты и доложил о нештатной ситуации в багажном отсеке. Сработала сигнализации о задымлении и пожаре», — рассказал собеседник агентства.
Было принято решение активировать систему аварийного тушения и вернуться в аэропорт вылета. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
5 мая в аэропорту Шереметьево самолет SSJ-100 компании «Аэрофлот» вылетел в Мурманск, но почти сразу вернулся и загорелся при посадке. Погиб 41 человек.
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Новости путешествий , Boeing , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , Интерфакс
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