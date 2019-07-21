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Турист погиб под лавиной в Горном Алтае 

ТАСС + ещё 3 6 часов назад
Фото: News.ru
Турист погиб под лавиной в районе Северо-Чуйского хребта в Республике Алтай, еще один получил травмы. Об этом в воскресенье сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.
"При спуске с вершины двое из туристов попали под лавину. Группой туристов один из них был освобожден из-под лавины (получил травмы, вывих руки и предположительно перелом ребер). В 11:20 мск из-под лавины группой туристов извлечено тело погибшего 1957 года рождения", — говорится в сообщении.
Туристы входили в группу "Романтик" краевого центра детского отдыха, туризма и краеведения "Алтай". Она была зарегистрирована в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС. Группа проходила пеший маршрут шестого класса сложности.
На место ЧП отправится группа спасателей Алтайского поисково-спасательного отряда в составе шести человек и двух поисковых собак. Для эвакуации пострадавшего и тела погибшего задействуют вертолет Красноярского авиационно-спасательного центра.
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