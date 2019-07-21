Чем португальцы похожи на русских, почему они не любят испанцев

Португалии очень подходит слово «уютная». Ее жители гостеприимны без панибратства и навязчивости, они вежливы, радушны, немного вальяжны. Лучшее времяпрепровождение здесь — зависнуть в кабачке с рюмкой порто и понять наконец какой же он на вкус, настоящий портвейн. Здесь можно комфортно доехать на трамвае до пляжа, побывать на «краю света» на мысе Рока, влюбиться в великолепные дворцы и тихие виноградники, плясать всю ночь и бродить весь день, поднимаясь и спускаясь по улочкам Лиссабона. А под конец ощутить себя почти как дома…

1. Вы удивитесь, но мы очень похожи

Как бы ни странно это звучало, но многие путешественники из России, посетившие Португалию, отмечают, что по характеру, отношению к жизни и даже менталитету мы напоминаем друг друга. Возможно, играет свою роль географическое положение? Португалия — западная оконечность Европы, дальше — только бескрайняя и безлюдная Атлантика. Россия — восточная. У нас тоже бесконечные, часто почти не заселенные просторы, где на многие тысячи километров не встретишь живой души. Португальские фадо — такие же печальные, меланхоличные и протяжные, как наши песни. Возможно, вы даже услышите в некоторых из них знакомые нотки жестокого русского романса…

Жители этой части Иберийского полуострова также, как и мы, сентиментальны, романтичны и мечтательны. При этом португальцы, в отличие от испанцев, достаточно сдержанны. При встрече, например, здесь не принято обниматься и целоваться, а нужно просто пожать руку. Ну и мы поступаем точно так же!

2. Кстати, об испанцах

Португальцы очень не любят, когда их сравнивают с испанцами. Возможно, для нас жители Иберийского полуострова и кажутся одинаковыми (великие географические открытия, пираты, колонии), но только до тех пор, пока вы не посетите обе эти страны. Португальцы гордятся своей историей, и, право, есть за что: население Португалии немногим более 10 млн человек, а на португальском языке в мире говорят 220 млн Бывшие колонии разбросаны по всему свету — Бразилия, Африка, Китай… Поэтому гордые португальцы никак не могут простить испанцам столетнего господства. И это отношение они впитывают буквально с молоком матери. Не будем утверждать, что вас станут игнорировать, если вы обратитесь к португальцу на испанском. Языки похожи, и вас поймут и помогут, особенно, если будет ясно, что вы турист. В крупных городах многие говорят по-английски. Но, поверьте, гораздо более теплое отношение вы заслужите, если выучите несколько фраз на языке Камоэнса. Хотя бы приветствие — bom dia / tarde / noite (доброе утро / день / ночь).

3. Правильно заказать кофе — искусство

Кто больше всех в Европе потребляет кофе на душу населения? Нет, это не итальянцы, как может показаться, это португальцы. Хотя кофе и не произрастает в Португалии, но это национальный напиток (как, кстати, и национальное блюдо — треска, которая не водится у берегов полуострова). Бывшая португальская колония Бразилия, несомненно, сыграла свою роль в гастрономических пристрастиях португальцев. Кофе тут пьют все — и дети, и старики. Но на наш вкус он может показаться чересчур крепким. Помните о том, что произнося просто слово «кофе», вы получите чашку крепчайшего эспрессо, но если не хотите повышать пульс до 120 ударов в минуту, то лучше заказать meia de leite (на половину с молоком) или galao (порция эспрессо с тройным молоком).

4. Удобная обувь — насущная необходимость

Это напоминание может показаться лишним, вроде бы и так все знают. Но в Португалии количество интересных мест, которые вы увидите, будет напрямую зависеть от вашей обуви. Расположенный на холмах Лиссабон, улицы которого вымощены скользким булыжником, никак не обойти без надежных кроссовок. Даже туристические сандалии здесь могут вас подвести. Одним словом, мы вас предупредили.

5. Соблюдайте меры предосторожности

Португалия — вполне безопасная страна, но определенная бдительность не помешает. В крупных городах можно стать жертвой карманников. Так что следите за вещами. В кафе не бросайте тяжелый рюкзак на пол, даже официант может подойти и сказать вам, чтобы вы положили его на соседнее кресло. Но не надейтесь, что он предупредит вас, когда рядом появится воришка. Ваша безопасность — исключительно ваша забота. В центре крупных городов, особенно в Лиссабоне, к вам могут подойти торговцы наркотиками. Узнать их достаточно просто, даже если вы не понимаете языка. Угрюмые мужчины будут что-то говорить и протягивать к вам руку. Простого «нет» тут недостаточно. Лучше, избегая зрительного контакта, быстро уйти. Торговец тут же переключится на следующего человека, попавшего в поле его зрения. В Португалии весьма насыщенная клубная жизнь. Если вы не прочь танцевать и зависать в барах до утра, то постарайтесь уходить из них в компании. Ночью улицы вымирают (даже в Фару, Лиссабоне и Порту), и идти одному по темной пустой дороге до отеля не самая лучшая идея. На всякий случай запомните телефонный номер 112, по нему можно связаться с полицией и скорой помощью, звонок бесплатный.

6. Не попадите в неприятности

В Португалии велик соблазн прокатиться зайцем. Просто смешаться с толпой и зайти в автобус или вагон метро без билета. Не делайте этого. Штрафы огромны, а проверить могут даже ночной рейсовый автобус, остановив его на дороге. Если вы арендуете автомобиль, то готовьтесь к тому, что с парковкой, особенно в Лиссабоне или Алгарве, будут проблемы. Тогда на помощь вам придет местный житель, который будет махать руками, указывая на свободное место, которое вы не заметили. А когда вы запаркуетесь, помимо устной благодарности будет ждать чего-то еще. Правильно, платы за свои услуги. Уровень безработицы в Португалии высок, и это тоже способ заработать. Не возмущайтесь, а отдайте бедолаге пару евро.

7. Ловите волну и не сгорите на солнце

Если вы рассматриваете Португалию в качестве пляжного отдыха, помните три особенности. Летом здесь жарко, очень жарко. Настолько, что очень часто случаются лесные пожары. Атлантический океан — холодный. Температура воды летом не поднимается выше 21 градуса. Здесь высокие волны, которые сбивают с ног и взрослых, так что внимательно следите за своими детьми. Но последнее — не минус, а, скорее, плюс. Такие места, как Назаре, Пенише и Эрисейра — настоящий рай для серферов. Если захотите покорить волну, начинать, конечно же, нужно летом. Весной и осенью это делают настоящие экстремалы — волны в это время особенно высоки. Но без гидрокостюма даже летом не обойтись.