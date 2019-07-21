Эксперт рассказал об опасностях крымских гор

В Крыму растет количество любителей, которые организуют туристические походы, не имея представления ни об особенностях крымских гор, ни об общетуристических нормах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил кандидат географических наук, доцент кафедры туризма Таврической академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.

Тем, кто все-таки решится отправиться в горы в составе такой группы, эксперт рекомендует обратить внимание на ряд моментов.

"Нужно задать вопросы руководителю: сколько походов он провел по Крыму, регистрируется ли группа в МЧС? Большинство самоорганизованных туров не регистрируется: считается, что для наших гор этого не нужно делать. Однако это одно из обязательных условий безопасности — позвонить в региональное МЧС, сообщить фамилию, куда направляетесь и время возвращения", — отмечает он.

Кроме того, эксперт рекомендует обратить внимание на адекватность маршрута.

"Если в маршруте указано расстояние в 18 км, которое человек должен пройти за сутки, это уже категорийный маршрут, и не подготовленному человеку идти на него нельзя: он будет подвержен серьезной нагрузке, что может привести даже к травмам", — подчеркивает Вахрушев.

Иди в поход в крымские горы можно при любой физической подготовке, но сам маршрут должен быть хорошо подготовлен, предупреждает эксперт.

Серьезность материальной подготовки к походу количества дней, которое предполагается провести в горно-лесной местности.

"Если поход однодневный, достаточно взять провизию, желательно иметь резервную, например, шоколадные батончики — они восполняют энергию. Обязательно вода и емкость для воды, которую можно дополнительно наполнить в источниках Крыма, средства связи, перочинный нож и элементы для разведения огня, дождевик", — напоминает Вахрушев.

Если предполагается поход с ночевкой, к вышеперечисленному нужно добавить палатку, спальник, туристический коврик, который защитит от резкого падения температуры, теплую одежду и сменную обувь.

"Нужно прикинуть расстояние, высоты, продумать место ночевки, оно должно быть привязано к (источнику питьевой воды — ред.), а также продумать момент, где вы выходите в цивилизацию, откуда вы уезжаете. У нас в Крыму можно выйти в села, где автобус ходит два раза в сутки. Какого-то специального снаряжения использовать в крымских горах нет смысла", — заявил он.

Вахрушев не советует идти в поход с ночевкой с неизвестными людьми и отправляться в горы в одиночку.

"По общетуристическим правилам одиночные маршруты запрещены. На маршруте должно быть как минимум два человека. Если с одним что-то случилось, второй может оказать помощь или вызвать спасателей. Однако они (одиночные походы — ред.) у нас часто проводятся по крымским горам", — добавил он.

По словам Вахрушева, опасность, которую таят в себе крымские горы, возрастает при неблагоприятных погодных условиях. Во время сильного ветра и дождя нельзя находиться на крутых склонах и возле обрывов, при резком падении температуры желательно развести огонь и согреться.