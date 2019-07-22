Названы самые страшные для россиян страны

Россияне признались, что ни за что не поедут в путешествие по Сомали. Об этом сообщается в пресс-релизе онлайн-сервиса поиска авиабилетов Aviasales, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Эксперты спросили пользователей соцсетей, в какие страны они бы никогда не отправились в отпуск. В результате 64 процента респондентов назвали Сомали. От туров в эту страну чаще всего отказываются из-за войны, грабежей, нападений на туристов и убийств. «Не знаю про Сомали ничего, кроме неспокойной обстановки», — ответила одна из респонденток.

На втором месте оказалась Индия (18 процентов). Ее путешественники выбрали из-за «суперантигигиены», а также из-за того, что «в реке Ганг тут же и купаются, и стирают, и хоронят людей, и эту же воду употребляют в пищу». Еще один респондент заявил, что не полетит в Индию из-за индийского акцента в английском языке.

Десять процентов пользователей не хотят провести отпуск в Турции: их не устраивает система «все включено».

Восемь процентов отказались от посещения Китая, потому что «в этой стране плохое отношение к мусору у дома и в целом к экологии». Еще одна путешественница, вернувшись из Шанхая, рассказала, что сильно удивилась жирной и острой еде и отвратительному поведению местных жителей. «Какие-то куски мяса на деревьях развешены, курицы буквально за поворотом от небоскреба в центре», — поделилась она.

Всего в опросе Aviasales приняли участие 100 тысяч человек.

В июне эксперты сервиса «Туту.ру» перечислили страны, в которых россияне набирают лишний вес во время отпуска. Больше всего отечественные туристы набирают в Турции и на российских курортах. При этом лишние килограммы с отдыха привозит половина российских путешественников, а во время отдыха по системе «все включено» — каждый пятый.