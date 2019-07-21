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В московских аэропортах задержаны или отменены десятки рейсов 

Lenta.ru + ещё 9 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».
Во Внуково задержаны семь рейсов, один отменен. В Домодедово задержаны пять рейсов, три отменены. В Шереметьево задержаны четыре рейса, сведений об отмененных рейсах нет. О причинах задержек не сообщается.
По информации издания «Вечерняя Москва», вечером 20 июля были отменены и задержаны в общей сложности 46 рейсов. Радиостанция «Говорит Москва» утверждает, что, по данным на восемь утра, 21 июля в аэропортах Москвы были задержаны более 30 рейсов.
В июне сообщалось, что британский онлайн-сервис авиационной статистики OAG назвал самые пунктуальные авиакомпании и аэропорты. На первом месте в рейтинге авиакомпаний с наименьшим количеством задержанных рейсов оказалась национальная индонезийская авиакомпания Garuda Indonesia.
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Новости путешествий , Международный аэропорт Внуково , Аэропорт Шереметьево , Радиостанция "Говорит Москва"
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