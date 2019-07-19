Пропавшие в Карелии московские туристы вышли на связь

Супружеская пара байдарочников из Москвы, объявленная в розыск в Лоухском районе Карелии, связалась с родственниками. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное МВД

В правоохранительных органах отметили, что, по предварительным данным, криминальной составляющей в исчезновении людей нет. Скоро пара отправится домой.

8 июля туристы на байдарке вышли с озера Пиземское, затем отправились вдоль берега Белого моря и должны были добраться до деревни Полонга. Вскоре они перестали выходить на связь, так что родственники обратились в полицию. Пропавшие были объявлены в розыск.

Ранее сообщалось, что жертвами урагана в Греции стали двое россиян — 39-летний мужчина и его маленький сын. Ребенку не было и двух лет. Туристы пытались укрыться от ливня под деревом, но оно рухнуло прямо на них. Мужчина отдыхал на полуострове Халкидики с семьей — женой и тремя детьми.