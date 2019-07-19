Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пропавшие в Карелии московские туристы вышли на связь 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Супружеская пара байдарочников из Москвы, объявленная в розыск в Лоухском районе Карелии, связалась с родственниками. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное МВД.
В правоохранительных органах отметили, что, по предварительным данным, криминальной составляющей в исчезновении людей нет. Скоро пара отправится домой.
8 июля туристы на байдарке вышли с озера Пиземское, затем отправились вдоль берега Белого моря и должны были добраться до деревни Полонга. Вскоре они перестали выходить на связь, так что родственники обратились в полицию. Пропавшие были объявлены в розыск.
Ранее сообщалось, что жертвами урагана в Греции стали двое россиян — 39-летний мужчина и его маленький сын. Ребенку не было и двух лет. Туристы пытались укрыться от ливня под деревом, но оно рухнуло прямо на них. Мужчина отдыхал на полуострове Халкидики с семьей — женой и тремя детьми.
Москва24: последние новости
Крыши петербургских домов закроют для туристов После инцидента в Шереметьеве в Ереван отказались лететь 28 пассажиров Россия допускает возможность отмены виз для граждан Грузии
Новости путешествий , МВД , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин одобрил электронные визы для Петербурга
Почему горящие туры такие дешевые2
Раскрыт секрет экономии на билетах на поезд2
Туристам закроют вход на крыши в Петербурге
В Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,6
Видео
02:08
Страны, где ненавидят русских туристов
Новости путешествий
02:20
«Испанские Мальдивы» еще токсичнее новосибирских
Новости путешествий
00:11
Выяснилось, куда россияне летают в выходные
Новости путешествий
00:11
Китайские туристы уничтожают редкий пляж в России
Новости путешествий
13:18
Достопримечательности, появившиеся после катастроф
Новости путешествий
00:24
В Таиланде арестовали бесстыжих туристов
Новости путешествий
02:53
Какие секреты хранит «Космос»
Новости путешествий
00:07
Пассажир самолета возмутил омерзительным поступком
Новости путешествий
02:57
Россияне назвали любимые места и виды отдыха
Новости путешествий
00:48
Что прячут стюардессы за спиной
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение