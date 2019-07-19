Путин одобрил электронные визы для Санкт-Петербурга и Ленобласти

На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области будет действовать режим электронной визы. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин . Документ опубликован на портале правовой информации.

Указ вступит в силу с 1 октября 2019 года. До указанной даты правительство должно утвердить перечни стран, граждане которых смогут посещать Россию через пункты пропуска на основании электронных виз. Также правительство должно проинформировать о новом режиме граждан этих иностранных государств.

Чтобы получить электронную визу, иностранец должен будет заполнить соответствующее заявление на сайте российского МИДа не позднее, чем за четыре календарных дня до предполагаемого въезда в страну. Электронный документ будет выдаваться на срок до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания в России не более восьми суток. Такие визы можно будет получить без консульского сбора.