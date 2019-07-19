Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Путин одобрил электронные визы для Санкт-Петербурга и Ленобласти 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области будет действовать режим электронной визы. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.
Указ вступит в силу с 1 октября 2019 года. До указанной даты правительство должно утвердить перечни стран, граждане которых смогут посещать Россию через пункты пропуска на основании электронных виз. Также правительство должно проинформировать о новом режиме граждан этих иностранных государств.
Чтобы получить электронную визу, иностранец должен будет заполнить соответствующее заявление на сайте российского МИДа не позднее, чем за четыре календарных дня до предполагаемого въезда в страну. Электронный документ будет выдаваться на срок до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания в России не более восьми суток. Такие визы можно будет получить без консульского сбора.
С инициативой ввести онлайн-визы в Ленобласти выступил исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. По его словам, это поможет развитию туризма в регионе.
Комментарии
Новости путешествий , Александр Беглов , Владимир Путин , МИД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пропавшие в Карелии московские туристы вышли на связь
Почему горящие туры такие дешевые2
Раскрыт секрет экономии на билетах на поезд2
Туристам закроют вход на крыши в Петербурге
В Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,6
Видео
02:08
Страны, где ненавидят русских туристов
Новости путешествий
02:20
«Испанские Мальдивы» еще токсичнее новосибирских
Новости путешествий
00:11
Выяснилось, куда россияне летают в выходные
Новости путешествий
00:11
Китайские туристы уничтожают редкий пляж в России
Новости путешествий
13:18
Достопримечательности, появившиеся после катастроф
Новости путешествий
00:24
В Таиланде арестовали бесстыжих туристов
Новости путешествий
02:53
Какие секреты хранит «Космос»
Новости путешествий
00:07
Пассажир самолета возмутил омерзительным поступком
Новости путешествий
02:57
Россияне назвали любимые места и виды отдыха
Новости путешествий
00:48
Что прячут стюардессы за спиной
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение