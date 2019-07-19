Почему горящие туры такие дешевые

Горящие туры — отличная возможность уехать в отпуск за недорогую сумму. Бывает так, что такие путевки стоят слишком дешево, и невольно многие начинают задумываться, почему цена такая низкая.

Для того, чтобы в этом разобраться, нужно понять, что вообще такое горящие туры, и как они появляются. Чаще всего это путевка в страну массового направления (куда летает больше всего людей): Турция, Италия, Греция, Кипр и так далее. В эти места крупные туроператоры в больших объемах закупают места в самолетах и отелях. При этом они получают специальные условия и скидки.

Однако, иногда бывает так, что все это не выкупается туристами до конца. Тогда, для того, чтобы отбить деньги или хотя бы часть, они продают туры по себестоимости или даже дешевле. Поэтому, горящая путевка — хорошая возможность сэкономить на поездке.

Но и тут есть некоторые нюансы: чаще всего, в наличии всего один тур с вылетом на следующий день после покупки, или максимум через неделю. Чем меньше времени остается до поездки, тем дешевле выйдет путевка. Поэтому, такой способ покупки удобен только тем, кто не привязан к рабочему месту, детям или может взять отпуск в любой момент.

Скидка на горящие путевки иногда может достигать 50-70%. Если вы хотите путешествовать только таким образом, у вас должна быть возможность сразу сорваться с места и уехать. Однако, можно запланировать поездку. Чаще всего горящие туры появляются перед и после майских и новогодних праздников.

Чтобы экономить на путешествиях, берите отпуск в непопулярное время. До и после праздников — отличный вариант. В это время чартерные рейсы еще летают, а поток туристов не такой большой.