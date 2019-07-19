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Раскрыт секрет экономии на билетах на поезд 

RAN24 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Билеты на поезд дешевле всего покупать за два месяца до отправления поезда — от 31 до 60 дней, выяснили специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. В некоторых случаях сэкономить получится почти вдвое — 48%, говорится в материалах оказавшихся в распоряжении «Известий». А вот чем ближе к дате отправления поезда, тем сильнее дорожают билеты. Самые невыгодные цены оказались в пределах 14 дней до отправления.
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Новости путешествий , газета "Известия"
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