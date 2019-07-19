Раскрыт секрет экономии на билетах на поезд

Билеты на поезд дешевле всего покупать за два месяца до отправления поезда — от 31 до 60 дней, выяснили специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. В некоторых случаях сэкономить получится почти вдвое — 48%, говорится в материалах оказавшихся в распоряжении «Известий». А вот чем ближе к дате отправления поезда, тем сильнее дорожают билеты. Самые невыгодные цены оказались в пределах 14 дней до отправления.