Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Туристам закроют вход на крыши в Петербурге 

360tv.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: 360tv
Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов решил закрыть крыши для туристов. По его словам, от такого туризма страдают и путешественники, и местные жители.
«Для нас большая проблема — развитие «туризма по крышам». Частные организации, физические лица организовывают группы туристов и водят по крышам. Прежде всего, это большая опасность для туристов, которые ходят по этим крышам, а также для жильцов: крыши у нас металлические в центре города, потом возникают большие протечки»,
— сказал временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов, его цитирует «Интерфакс».
По словам главы города, еще одна опасность связана с доступом к инженерным коммуникациям домов. Сейчас там стоят замки, но их спиливают болгаркой.
Сейчас, добавил Беглов, в подъездах Петербурга устанавливаются системы видеонаблюдения, охраняемые чердачные перекрытия, врезные замки. По его мнению, это усложнит проход на крыши.
Вопросы усиления безопасности петербургских крыш Беглов обсудил с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым и полномочным представителем президента РФ в Северо-западном федеральном округе Александром Гуцаном.
360tv.ru: последние новости
Эксперты назвали самые бюджетные курорты России Китайские туристы разбирают Стеклянный пляж во Владивостоке. Их осуждать или благодарить? Конюхов погрузился в бухте, где затонул знаменитый линкор
Комментарии
Новости путешествий , Другое , Александр Беглов , Николай Патрушев , Александр Гуцан , Совет безопасности РФ , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыт секрет экономии на билетах на поезд1
В Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,6
Страны, где ненавидят русских туристов269
В Италии туристы спасли семью дельфинов
В Ярославле появится маршрут по подворотням
Видео
02:20
«Испанские Мальдивы» еще токсичнее новосибирских
Новости путешествий
00:11
Выяснилось, куда россияне летают в выходные
Новости путешествий
00:11
Китайские туристы уничтожают редкий пляж в России
Новости путешествий
13:18
Достопримечательности, появившиеся после катастроф
Новости путешествий
00:24
В Таиланде арестовали бесстыжих туристов
Новости путешествий
02:53
Какие секреты хранит «Космос»
Новости путешествий
00:07
Пассажир самолета возмутил омерзительным поступком
Новости путешествий
02:57
Россияне назвали любимые места и виды отдыха
Новости путешествий
00:48
Что прячут стюардессы за спиной
Новости путешествий
10:04
Что известно о новом Бермудском треугольнике
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение