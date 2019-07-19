Туристам закроют вход на крыши в Петербурге

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов решил закрыть крыши для туристов. По его словам, от такого туризма страдают и путешественники, и местные жители.

«Для нас большая проблема — развитие «туризма по крышам». Частные организации, физические лица организовывают группы туристов и водят по крышам. Прежде всего, это большая опасность для туристов, которые ходят по этим крышам, а также для жильцов: крыши у нас металлические в центре города, потом возникают большие протечки»,

— сказал временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов, его цитирует «Интерфакс».

По словам главы города, еще одна опасность связана с доступом к инженерным коммуникациям домов. Сейчас там стоят замки, но их спиливают болгаркой.

Сейчас, добавил Беглов, в подъездах Петербурга устанавливаются системы видеонаблюдения, охраняемые чердачные перекрытия, врезные замки. По его мнению, это усложнит проход на крыши.