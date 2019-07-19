Страны, где ненавидят русских туристов

Как показывают рейтинги, россияне — не самые ненавистные туристы в мире. Но есть места, где их не любят сильнее всего.

Гоа, Индия

В этом месте наших соотечественников возненавидели из-за миграции русского бизнеса к индийцам. Местные жалуются на предпринимателей из России, которые с каждым годом все сильнее оккупируют местные рынки услуг. Индийцы говорят, что русские приезжают и съедают их хлеб. Например, они занимаются частным извозом соотечественников: встречают их в аэропортах под видом того, что забирают друзей. Жители Гоа считают всех русских враждебными и утверждают, что они занимаются нелегальным бизнесом и преступностью. Поэтому, когда в штат приезжает новая группа российских туристов, индийцы принимают их враждебно.

Куршевель, Франция

Курорт в Альпах стал популярен у русских после распада Советского союза. С тех времен контингент отдыхающих немного поменялся, но туристов из России там все равно не жалуют. Сегодня в Альпы приезжают искушенные олигархи и их спутницы. Французов это поражает и смущает одновременно, поэтому они откладывают свой отпуск во время "русских сезонов" — новогодних каникул и праздничных дней в марте. Местные считают, что россияне отняли у них Куршевель, и не могут им этого простить. Единственные, кто радуются наплыву русских — обслуживающий персонал, который ежегодно щедро одаривают чаевыми.

Прибалтика

Образ России как страны-оккупанта сохраняется в Прибалтике уже много лет, и его внушают молодежи. Русский, решивший отдохнуть в Латвии, Литве или Эстонии, может нарваться на грубость и хамство. Многие наши соотечественники жалуются, что как только местные слышат русскую речь, начинают смотреть косыми взглядами. Некоторые бывалые туристы советуют общаться на английском в общественных местах. В ином случае, вы будете очень долго ждать свой заказ, а персонал может сделать вид, что вас и вовсе нет. Иногда они улыбаются, но при этом могут обозвать вас на своем языке.