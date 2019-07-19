В Ярославле появится маршрут по подворотням

В Ярославле представили новый туристический маршрут по закоулкам — «Ярославские подворотни со вкусом». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Он создан для любителей истории и архитектуры. Речь идет о закулисной жизни центральных улиц города — Комсомольской, Первомайской и Нахимсона. Во дворах находились лавки, постоялые дворы и мастерские.

«В одной из подворотен на улице Комсомольская, можно почувствовать запах свежего хлеба, который доносится от Хлебозавода №1. А улица Первомайская, где реставрируют знаменитую кондитерскую фабрику Кузнецова, окутана тонким шлейфом карамели», — рассказала руководитель Туристско-информационного центра города Ярославля Наталья Панина

Госят покажут исторические дворики, где располагались жилой дом Горшкова (1899), бывший дом Пастухова (середина 19 века), хлебозавод №1 (1927), здание кондитерской фабрики Кузнецова и другие достопримечательности.

Продолжительность экскурсии — 1,5 часа.