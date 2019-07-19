Выяснилось, куда россияне летают в выходные

Эксперты выяснили, куда россияне летают в выходные

Россиянки бронирую путешествия чаще мужчин (53,7% против 46,3%. Однако на выходные мужчины отправляются отдыхать чаще. Такие выводы сделали специалисты сервиса Biletix, проанализировавшие статистику покупок билетов летом текущего года.

Так, 54% бронирований с вылетом в четверг или пятницу и возвращением в воскресение делают мужчины.

При этом на отдых в выходные дни россияне очень редко берут детей. Доля забронированных билетов на несовершеннолетних составила 3,6%.

В короткие путешествия чаще всего отправляются граждане от 30 до 35 лет.

Среди самых популярных направлений из российских городов выделяют Сочи, Краснодар, Анапу, Симферополь и Самару, а из зарубежных — Тиват, Париж и Минск.