Путешествия и спорт: как сочетать?

Подготовить свое тело к пляжному сезону — пожалуй, одна из самых распространенных целей в канун отпуска. А что, если не разделять жесткие тренировки и долгожданный отпуск, а разнообразить привычный план отдыха спортом.

Ведь с каждым отпуском неосвоенных нами направлений становится всё меньше и ответить себе на вопрос, куда же поехать в очередной раз, становится всё сложнее. Конечно, наряду с теми, кто давно нашел идеальное место и ездит туда из года в год, кто-то пытается найти себя в разных странах и городах мира.

Но существует и другой способ разнообразить каникулы — перебирать не направления, а форматы отдыха. Вместо того, чтобы менять страны и шезлонги можно узнать ту же Италию, Испанию или даже родную Россию (а заодно и открыть новую себя) с совсем другой стороны: бегать по склонам и заповедникам, заниматься йогой на берегу или в парках, освоить верховую езду или сёрфинг.

Подготовка: на старт, внимание…

Как же подготовиться к такому неординарному отпуску? Нужно ли начинать специальные тренировки заранее или же достаточно иметь представление о том, что такое спорт?

Как раз-таки в этом пункте не будет ничего сверхъестественного. В любой отпуск каждый из нас старается удовлетворить любые свои желания, в которых ограничивал себя в ежедневной рутине.

Взгляните на это с другой стороны: когда еще, как не в отпуск, вы сможете уделить достойное количество времени вашему физическому состоянию, почувствовать себя здоровым, полным сил и энергии. Конечно, чем раньше вы приступите к подготовке, тем лучше.

Начните с правильного питания: известно, что привычка укореняется за 21 день, поэтому попробуйте прожить 7-10-14 дней до отпуска, стараясь питаться правильнее, потихоньку избавляясь от вредных составляющих вашего рациона. В качестве начала, обратите внимание на перекусы во время рабочего дня — они тоже должны быть полезными. Например, йогурт TEOS с высоким содержанием натурального белка (в 2 раза! больше, чем в обычных йогуртах).

Эта вкусняшка не только поможет избежать высокоуглеводного фастфуда, но также сохранит вашу фигуру и надолго насытит — отличный вариант. Он как нельзя кстати придется для тех, кто планирует не расставаться со спортом во время отпуска — выносливость и правильное питание помогут вам сполна насладиться активным времяпрепровождением.

"Савушкин продукт"

Несмотря на то, что питание — залог успеха, однако мышцы сами себя в тонус не приведут. Существует правило 3х П: постоянство, последовательность, постепенность. Разберем их в частности для тех, кто планирует потратить отпуск на подготовку к разной сложности забегам.

Постоянство означает, что процесс подготовки должен иметь непрерывный характер.

Постепенность: запомните, что нагрузка должна нарастать плавно, не более, чем на 10% в неделю. Четко распределите свои усилия в течение подготовительных тренировок, тогда отпускные забеги не покажутся вам непосильными, а как раз наоборот.

Последовательность: не стоит сразу ставить марафон самой первой планкой. Если вы еще не пробегали 5 километров, то начните с них — попробуйте пробегать их при разной погоде, на разных поверхностях. Поучаствуйте в массовых забегах, если успеете.

Финиш

Не думайте, что после такого отпуска вам непременно понадобится еще один на восстановление. Всё дело в грамотном подходе: правильно питайтесь, запаситесь полезными перекусами и проработайте такую систему тренировок, которая не будет приносить вам чрезмерную усталость. Безусловно, у каждого организм восстанавливается по-разному, поэтому будьте внимательны к своим ощущениям. Будьте готовы ко всему, но не забывайте радоваться жизни! Путешествуйте в своё удовольствие!