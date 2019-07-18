Куда еще можно поехать в Италии, кроме привычных маршрутов

Большинство россиян привыкли в Италии курсировать по классическому маршруту: Милан-Венеция-Рим-Флоренция, ну разве что еще Пиза или Неаполь. Между тем, есть в этой стране, в Тоскане, всего в получасе езды от аэропорта Пизы, город не менее удивительный, веками боровшийся с Флоренцией за первенство.

В нем сочетается «медиавале», что по-итальянски означает «средневековье», и «футуро» — то есть, «будущее». Тут каждый год проходят и средневековые костюмированные шествия, и суперсовременный фестиваль модных комиксов.

Лукка когда-то была столицей одного из самых независимых регионов в Италии. Больше всего полюбился город завоевавшему (ненадолго) эти места Наполеону. Он даже оставил управлять городом свою родную сестру Элизу. Она жила на роскошной Villa Reale — дворце, окруженном по-царски изысканным парком. Сейчас он доступен для посещения всем желающим, а на улицах Лукки вместо французских завоевателей в любой сезон — тысячи туристов со всего мира. Лукка сама может завоевать, кого хочешь — кого потрясающей музыкой родившегося здесь Джакомо Пуччини, кого — безумно вкусной едой, кого — невероятными красочными карнавалами.

The wall

В Лукке прекрасно сохранились старинные дома с черепичными крышами, узкие улочки, на которых не разъехаться (а порой даже не разойтись), а также величественные соборы и памятники. Приезжая в Лукку, словно отматываешь календарь на несколько веков назад и оказываешься в другом, волшебном измерении. А все потому, что главное чудо Лукки — огромная 4-километровая крепостная стена с 11 башнями, опоясывающая исторический центр города. По ней проходит граница между старым городом, в котором за несколько веков не изменилось почти ничего, и современными районами. Попасть в старый город можно через несколько ворот — Порта Сан-Пьетро на южной стороне, Порта Санта-Мария на севере или Порта Сан-Донато на западе. Сама мощная крепостная стена настолько живописна, что на ней в прошлом году устраивала шоу «Стена» (The Wall) легендарная рок-группа Pink Floyd, которая прилетала дать единственный концерт на ежегодный и очень популярный музыкальный Lucca Summer Festival.

Внутри стены можно долго бродить по древним улочкам. Обязательно стоит заглянуть в кафедральный собор святого Мартина, главный в городе, с уникальным фигурным фасадом и роскошным убранством работы известных мастеров. Визитная карточка города — башня Гуиниджи высотой 44 метра. Вскарабкавшись на нее по крутой винтовой лестнице, выходишь на открытую террасу, которая поросла высокими деревьями, так что сегодня здесь уютный садик, с которого открывается панорамный вид на весь старый город. Вот где стоит сделать фантастическое сэлфи на память!

Под музыку Пуччини

Главный бренд Лукки — композитор Джакомо Пуччини, который родился здесь в 1858 году и за 66 лет своей жизни подарил миру много потрясающих опер. В Puccini Museum на улице Corte San Lorenzo, в доме, где Пуччини жил в детстве, вам расскажут о том, что оперный гений был, мягко говоря, не самым прилежным учеником. В наказание от своего учителя Фортунато Маджи он частенько получал пинок по голени за каждую фальшивую ноту, так что всю жизнь потом инстинктивно морщился от боли при фальши. А отцу Пуччини, который был музыкантом в местном соборе, пришлось придумать свой способ усадить непослушного сына за фортепьяно — он раскладывал на клавиши монетки и позволял снимать их только во время игры. Сегодня тот самый инструмент можно увидеть в музее.

Пуччини в Лукке повсюду — в названиях улиц, отелей, ресторанов, а также в виде памятников. Но самое впечатляющее место, где хранят память о нем — это вилла Torre del Lago на берегу озера Массачукколи, в 15 километрах от Лукки: здесь композитор прожил около 30 лет. Сегодня в этом доме тоже открыт музей, Villa Museo Puccini, и прямо на вилле, много лет дарившей композитору вдохновение, устроена небольшая часовня-мавзолей, где погребен прах гения. Главным же «живым» памятником композитору стал ежегодный фестиваль Пуччини — самый знаменитый и популярный в Лукке. Достаточно сказать, что в событии регулярно участвуют оперные звезды первой величины: например, Андреа Бочелли . Фестиваль существует благодаря специально созданному жителями Лукки Фонду фестиваля Пуччини (Fondаzione Festival Puccini) при поддержке городского агентства Lucca Promos, торгово-промышленной палаты Лукки и поклонников маэстро.

Фестивальный бум

Но это не единственный фестиваль, который проходит в Лукке. Каждый год 12 июля, в день покровителя города — святого Паулина — вы легко можете оказаться вовлечены в толпу участников исторической процессии в средневековых костюмах. В июле же на Пьяцца Наполеоне вот уже 20 лет проходит Lucca Summer Festival — удивительно масштабный для маленького городка фестиваль, который собирает музыкантов со всего мира. Здесь выступали Боб Дилан , Рэй Чарльз, Эрик Клэптон Эннио Морриконе . В 2017 году хедлайнером были Rolling Stones, в 2018 — Pink Floyed, а в 2019 году — сам сэр Элтон Джон

В конце октября-начале ноября Лукка превращается в большую площадку для фестиваля комиксов и игр — наступает Lucca Comics & Games. Это крупнейшая в Европе и вторая по величине в мире ярмарка мастеров, которые создают комиксы, анимацию, настольные игры, видеоигры и фэнтези. Мероприятие собирает до 300 тысяч посетителей, в том числе поклонников разных новомодных электронных приложений и гаджетов.

Если не полениться и поехать из Лукки в соседний приморский город Виареджо, то в феврале-марте там можно попасть на совершенно безумный фестиваль со 145-летней историей — Viareggio Carnevale. Это парад огромных передвижных театров на автоплатформах. Более тысячи мастеров карнавальной фабрики — Cittadella del Carnevale — целый год строят для этого события гигантские аллегорические фигуры и сооружения из папье-маше высотой до 20 метров и весом до 40 тонн!

Наконец, окрестности Лукки — это живописные Апуанские Альпы, а по соседству с городом приютились облюбованные богатыми россиянами Форте-де-Марми и Камайор. Неподалеку расположен и очаровательный городок Пьетрасанта, в котором больше галерей современного искусства, чем домов. Не верите? Так скорее летим проверять!

Как добраться в Лукку: прямыми рейсами «Победы» и прямыми рейсами «Победы» и S7 из Москвы в Пизу. От Пизы до Лукки — на арендованной машине или общественном транспорте.

Что попробовать: сладкий хлеб Buccellatо, который готовится только в Лукке.

Где поесть: в траттории Antica Locanda, где подают пасту, приготовленную не в кастрюле, а в… огромной сырной корке!

Что продегустировать: в небольшой винодельне Cantina Venturini в деревушке Capezzano Pianore близ Лукки делают одно из лучших местных вин и замечательное оливковое масло.