Из каких стран едут самые ужасные туристы

Тревел-блогер Сергей Анашкевич опубликовал рейтинг самых ужасных туристов. Думаете, россияне возглавляют список? А вот и нет.

Российские туристы имеют не лучшую репутацию в мире. Чего уж говорить, дорвавшись до отпуска и «ол инклюзива», некоторые из наших способны только одним «тагилом» распугать ближайшие к курорту округи. А там, где много алкоголя, начинается хамство, драки, мелкие кражи и прочие нелицеприятные выходки. Однако в последнее время российский турист как будто исправился, и бояться за границей стали теперь совсем не русских.

Китайцы

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Первенство в рейтинге худших туристов за представителями Поднебесной. О том, насколько плотно переполнен китайцами туристический рынок, все прекрасно знают. Впрочем, как и об их поведении в аэропортах. Всего один факт — правительству КНР пришлось опубликовать официальную памятку для пассажиров о том, как следует вести себя на борту и в аэропортах.

В основе случаев, прописанных в памятке, лежат жалобы пассажиров и сотрудников аэропортов. Среди случаев, за которые китайцы будут сурово наказаны и даже привлечены к уголовной ответственности, значатся блокировка действий или нападение на сотрудников аэропорта и членов экипажа, незаконное проникновение на перрон или взлетно-посадочную полосу, уничтожение и порча объектов аэропорта, открывание дверей самолета, повреждение авиаоборудования и перевозка опасных инструментов.

Не лучше обстоят дела у жителей Китая и с поведением в отелях и местах культурного досуга. Зачастую после визита туристической группы сотрудникам приходится тратиться на мелкий капитальный ремонт номера (известно множество случаев, когда китайцы затапливали соседей и портили номера).

Ну а фраза «no photos» и вовсе повергает китайцев в шок. Любители запечатлеть каждую секунду своей жизни, они обычно плюют на правила и достают смартфоны и во время спектаклей, и в галереях.

Еще одна проблема — прием пищи. В Китае считается нормальным издавать некрасивые звуки за столом, выплевывать рыбные кости на тарелку и даже бросать мусор под стол, что повергает в шок официантов в ресторанах.

Британцы

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На втором месте в списке оказались жители Великобритании. Вежливые, дружелюбные и внимательные туристы моментально преображаются, лишь слегка пригубив бокал. Бегать голыми по улице, прыгать с балкона в бассейн, драться с собственной тенью — в сети немало примеров, когда якобы чопорные англичане открывались зрителям с другой стороны, достаточно погуглить «пьяный британец»…

Мэр хорватского курортного острова Хвар, уставший от местных британских туристов, объявил о штрафе в размере 700 евро для тех, кто будет употреблять алкоголь в общественных местах.

Пятнают имя Великобритании не только шумные компании со спиртным. Мошенничество с пищевыми отравлениями, которое предполагает получение компенсации от отелей за фиктивные болезни, уже достигло масштабов эпидемии в Испании и других европейских странах.

Одна пара, которая, по их утверждениям, из-за отельной пищи заработала желудочные судороги и тяжелую диарею, была разгневана, когда выяснилось, что во время отпуска они испробовали 109 алкогольных напитков.

Немцы

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Бронзу взяли немцы. Если британцы пьют, то эти занудствуют. Для большинства немецких туристов правила — это святое. И если меню в отеле окажется однообразным, а в спальне не будет террасы, указанной в брошюре, они, скорее всего, начнут требовать компенсацию.

Иногда претензии доходят совсем до абсурда. Так, один из клиентов немецкой туристической компании, находясь на отдыхе, за каждым ужином заказывал себе три пива. Каждый новый стакан немного отличался по объему от предыдущего, бдительный же немец фиксировал все объемы недолива. Вернувшись домой, он отправил детализированную претензию, в которой были пересчитаны все недовыпитые миллилитры с действующими ценами.

Вторая проблема — постоянные жалобы. Несколько лет назад даже вышла книга «Извините, но ваш отель сгорел» (Sorry, Ihr Hotel ist abgebrannt), где авторы собрали самые абсурдные и смешные жалобы немцев во время путешествий.

Так, один из любителей дайвинга обвинил туроператоров в том, что по их вине свернул себе шею. Причем он никуда не нырял. В своей жалобе клиент отметил, что все дело было в плоском телевизоре, который висел на стене в неправильном месте. Из-за этого, лежа в постели, турист был вынужден постоянно выворачивать голову, пока у него что-то не заклинило в затылке. Три дня, которые он мог провести, наслаждаясь подводным плаванием, ушли на реабилитацию.

Американцы

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Отправляясь в путешествие, американцы не прочь выпить лишнего и пойти на мелкую кражу. Результат — пьяные выходки, туалет там, где приспичит, исчезнувшие вещи из отельных номеров и безграничное хамство. К тому же большинство американских туристов считают, что на отдыхе они вольны делать (а также получать) все, что хотят. Если сотрудник отеля выполнить просьбу отказывается, ему в ноги (или за шиворот, кому как повезет) летят долларовые купюры.

Вторая проблема американцев — они постоянно теряются или теряют свои вещи, что доставляет лишние хлопоты сотрудникам турфирм.

Израильтяне

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Поведение израильтян на отдыхе зачастую мало чем отличается от поведения британцев и американцев — то же пьянство и воровство. Правда, по своей природе они более темпераментные, поэтому до утра в номерах проходят шумные посиделки, что часто тревожит других отдыхающих.

Еще одна негативная черта туристов с Земли обетованной — крохоборство. Если мириться с выходками китайцев владельцы отелей готовы ради дополнительной прибыли, то с израильтян вряд ли возможно получить лишний доллар.

Русские

Все-таки список худших туристов мира не мог обойтись без наших соотечественников. И здесь все вполне предсказуемо: украденные туалетные принадлежности, посуда и бытовая техника, пьяные дебоши, сломанная гостиничная мебель и хамское отношение к персоналу. Что ж, нашим туристам еще есть над чем работать. «Руссо туристо облико морале»…