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Кому стоит покупать «горящие» путевки 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Лето — это время для отпуска. Многие россияне предпочитают покупать «горящие» туры или специальные предложения от туроператоров, а не платить лишние деньги. Такие путевки позволяют отдохнуть в пятизвездочном отеле за невысокую цену. Однако и в этих заманчивых предложениях кроется опасность.
О том, как правильно выбрать «горящий» тур и избежать неприятных сюрпризов, «Вечерней Москве» рассказали генеральный директор турагентства «Дельфин» Сергей Ромашкин и главный специалист отдела бронирования компании «Академсервис» Ирина Лядова.
— Если вы покупаете «горящий» тур у компании с положительными отзывами на рынке, риск невелик, надо лишь внимательно смотреть на отель, в который едете. Довольно часто там есть различные минусы, такие как удаленность от моря, некачественный сервис или проблемы с питанием, — объяснил Ромашкин.
Эксперт посоветовал внимательно смотреть отзывы именно по тому отелю, который предлагает туроператор. Часто компании продают «горящий» тур из-за неудобного времени вылета, ведь по этой причине туристы, как правило, теряют день отдыха.
— Радикально вы получите то, что вам записали в договор. Крупные компании не будут ссориться с покупателем из-за мелочей и не станут его обманывать, — заверил генеральный директор «Дельфина».
Главный специалист отдела бронирования компании «Академсервис» Ирина Лядова рассказала о положительных и отрицательных сторонах «горящих» туров и объяснила, кому стоит выбирать именно их.
— «Горящие» туры — это отличный вариант для того, кто ищет доступную путевку. Они позволяют приобрести билеты не за полгода, а буквально за несколько дней или часов, еще и по сниженной цене. Однако «горящие» путевки не подойдут тем туристам, которые мечтают о поездке в определенную страну, ведь направление тура не подлежит изменению, — рассказала Ирина Лядова.
Эксперт отметила, что «горящие» туры актуальны для тех, кто не может заранее выделить время для отпуска, любит спонтанные путешествия или предпочитает не ждать несколько месяцев, а отправляться на отдых в ближайшее время.
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Новости путешествий , Ирина Лядова , Сергей Ромашкин
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