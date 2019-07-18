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Как выбрать безопасный пляж 

РИА Новости Крым 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Оборудованный спасательный пункт с находящимся на посту специалистом и соответствующие информационные стенды — основные параметры, на которые стоит обратить внимание при выборе пляжа для отдыха. Такой совет в эфире радио "Спутник в Крыму" дал начальник центра государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС по РК Булат Каюмов.
"Информация о том, что пляж допущен к эксплуатации, должна быть размещена на табличках на информационном щите, там же должны быть телефоны контакта собственника (арендатора) пляжа, телефоны доверия МЧС, схема пляжа, состав спасателей. Визуально это можно видеть: спасательные круги, концы Александрова, вышка спасательная со спасателем обязательно на этой же вышке, а не занимающегося своими делами. Ограждения пляжа, буйки и желтый флаг на шток-мачте говорит о том, что пляж допущен в эксплуатацию и безопасен", — дополнил Каюмов.
В Крыму, по его данным, признаны годными в плане безопасности на воде и допущены в эксплуатацию чуть более 440 пляжных территорий, причем собственники. Каюмов уточнил, что за их безопасностью в течение сезона должны следить пользователи и арендаторы.
"В течение сезона дополнительная проверка (МЧС — ред.) не требуется, если не выявлен факт, что что-то произошло — оголилась конструкция и т.д. Это должны в онлайн-режиме отслеживать собственники пляжей, в первую очередь, за безопасность на их территории отвечают пользователи пляжей", — сказал он.
Если же отдыхающие обнаружили на суше или в акватории пляжа предмет, представляющий опасность, Каюмов рекомендует сообщить о находке в оперативную службу 101.
"Набираете номер с мобильного и говорите о проблеме, дальше по компетенции это дойдет куда нужно. Если это все найдено на допущенном в эксплуатацию пляже, будут приниматься меры, будет вызван подрядчик, который проводил подводное исследование, для исправления ситуации. Если это необорудованное место, оно не осмотрено водолазами — это живой риск для человека", — заключил он.
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Новости путешествий , МЧС
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