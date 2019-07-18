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Почему на вокзалах Франции запрещено целоваться 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Если Париж традиционно считается городом любви, то, пожалуй, Францию можно без зазрения совести назвать самой романтичной страной. И кто бы мог подумать, что именно в этом государстве влюбленным запрещено целоваться на перронах вокзалов?
Довольно странный на первый взгляд закон появился более 100 лет назад в 1910-м. Учредившие его объяснили запрет так — постоянно целующиеся пары нередко задерживают отправление поезда, что создает массу проблем.
До принятия закона понимающие машинисты ждали, пока влюбленные пассажиры и их провожающие доцелуются. В конце концов, нужно же уважать чужие чувства. Из-за этого расписания сбивались, а поезда опаздывали, что доставляло неудобства огромному количеству людей.
Чтобы хоть как-то облегчить незавидную участь пар, на некоторых вокзалах установили пресловутые kissing zone — площадки для поцелуев. Но, что для одних хорошо, для других несчастье и, очевидно, что людям с разбитым сердцем лучше на эти зоны не натыкаться.
Но, кстати, несмотря на формально действующий закон, если люди будут целоваться посреди перрона, никто им и слова не скажет и наказания также не последует. Все-таки за век с лишним многое изменилось, — теперь и влюбленные с поцелуями долго не затягивают, и поезд уже точно ждать никого не будет.
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