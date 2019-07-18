«Испанские Мальдивы» еще токсичнее новосибирских

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«Испанские Мальдивы» оказались токсичнее новосибирских 

Рамблер 3 часа назад
Фотографии у водоема с яркой голубой водой смотрятся очень эффектно в инстаграме. Однако для здоровья купание в некоторых таких местах, красотой воды напоминающих знаменитые Мальдивы, может быть опасным.
Недавно стали известны т.н. "новосибирские Мальдивы" — наполнившийся водой бывший золоотвал ТЭЦ-5, бирюзовый цвет получивший от растворенных в воде тяжелых металлов.
В Испании же фотоблогеры обнаружили "Испанские Мальдивы". Это бывший вольфрамовый рудник в комарке Бергантиньос автономного сообщества Галисия. Ради лайков в соцсетях люди прыгают в воду и ныряют в рукотворное озеро, наполенное токсинами. Уже несколько человек попали в больницу с расстройством желудка и кожной сыпью, сообщил телеканал Euronews. Медики предупредили, что длительный заплыв в затопленном вольфрановом руднике может стоить пловцу почек, вызвать раздражение глаз и коже, рвоту, диарею, проблемы с желудком и судороги.
@nelife_13
"Так красиво! Бирюзовые воды!" — восторгаются комментаторы к этой фотографии. Но другие пишут крупными заглавными буквами: "LUGAR CONTAMINADO" ("Место загрязнено").
@anuska.truska
На настоящих Мальдивах бирюзовый цвет воды вызван сочетанием чистой океанской воды и белого песчаного дна, от которого отражаются солнечные лучи.
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Новости путешествий , Видео
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