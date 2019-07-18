Как сэкономить на кругосветном путешествии

Четко распланировать кругосветное путешествие у вас вряд ли получится, но подготовиться все-таки стоит. Поэтому берем на вооружение список полезных лайфхаков для путешествия и смело идем собирать чемоданы.

Подготовка к путешествию

Для того чтобы значительно сэкономить бронируйте билеты на самолет — заранее. А уже во время самого путешествия проверяйте наличие скидок на билеты в те страны, которые вы хотели бы посетить. Кстати, вы обязательно должны составить список и набросать примерный маршрут путешествия. Заранее у вас спланировать весь маршрут, вплоть до часа, все равно не получится, что-нибудь обязательно может пойти не так.

Поэтому смело берем карту и отмечаем на ней сначала континенты, а потом и страны, но старайтесь расположить свой маршрут исходя из сезонности и праздников. В праздники из-за большого наплыва туристов может запросто возникнуть проблема с недорогим жильем, да и на местные достопримечательности вы вряд ли сможете посмотреть спокойно. А от сезона будет зависеть то, насколько порадует вас погода в той или иной стране.

Экономим время, нервы и деньги

Оформление визы онлайн значительно сэкономит ваше время и нервы. В некоторых странах получить визу проще, чем в России, поэтому не бойтесь во время путешествия менять маршрут и подавать на оформление визы за границей. Для этого отсканируйте и сохраните в облаке все необходимые документы, так в случае необходимости они всегда будут у вас под рукой.

А вот на чем экономить точно не стоит, так это страховка. Самый лучший вариант — оформить страховку, которая распространяется на все страны, которые вы планируете посетить. Пусть это будет стоить дороже, чем вы предполагали, но если вы поедете совсем без страховки, то рискуете потратить куда больше, чем планировали на все путешествие. Некоторые страны требуют поставить обязательные прививки, перед посещением страны, поэтому заранее позаботьтесь об этом и возьмите с собой сертификаты. Ну и конечно же не забудьте взять с собой аптечку, она может пригодиться в любой момент.

Как не остаться без денег

Риск остаться без денег в чужой стране очень велик, поэтому храните деньги в разных местах, так вы обезопасите себя в случае кражи. Для экономии на снятии наличных лучше завести несколько валютных карт и снимать деньги по мере надобности.

Ну а если вы все-таки попали в подобную ситуацию, то на этот случай заранее найдите удаленную работу. Так вы сможете не только путешествовать, но и зарабатывать в пути.

Отправляемся в путешествие

Обязательно скачайте оффлайн-карты, которые не требуют подключения к интернету. Они помогут вам ориентироваться в стране. Перед полетом положите некоторые вещи в ручную кладь, так вы сэкономите деньги на багаже. Чтобы не терять много времени на переезды — выбирайте ночные рейсы, так вы сможете выспаться и с утра начать исследовать новую местность.

Но есть места, до которых невозможно добраться на поезде или автобусе, поэтому иногда нужно будет забронировать машину, а еще лучше дом на колесах. Делать это нужно только в проверенных международных компаниях. Заранее скачайте приложения, которые покажут вам ближайшие заправки и парковки.

Экономим на проживании

Чтобы максимально сэкономить на проживании, нужно бронировать номера онлайн, так вы сможете спокойно приехать в страну, не переживая о жилье. По приезду попросите владельцев сначала осмотреть номер, а потом уже оплачивайте его.

Отели и квартиры для проживания нужно выбирать только в безопасных районах. Не забывайте о возможности ночевать в кемпинге, для этого будет нужна только палатка.

Экскурсии, сувениры и связь

Чтобы экономить на связи, старайтесь звонить по Skype и покупайте сим-карты в странах, которые вы посещаете, очень важно оставаться на связи, чтобы в нужный момент найти отель, кафе или магазин.

Традиционные сувениры также лучше не брать. Проще купить открытку и подписать ее, так к концу путешествия у вас будет целая коллекция.

Ищите бесплатные туры и экскурсии в тех странах, которые вы посещаете.

Важно

В каждой стране нужно будет обменивать деньги на местную валюту. Внимательно смотрите документы и проверяйте курс обмена. Часто он может превышать курс заявленный на табло.

И самое главное, дайте волю чувствам. Сделайте то, что всегда хотели. Когда вам выпадет шанс посетить эти страны еще раз?