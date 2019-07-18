Почему туристы наводнили Северный Кавказ

Северный Кавказ с каждым годом становится более привлекательным для туристов из городов России и из заграницы. Так, эксперты отмечают, что в республиках стало значительно больше путешественников со всего мира.

«У нас спрос за год вырос в три раза. Прорыв был сделан именно за счет экскурсий. Этому предшествовало несколько серьезных инфотуров, в том числе в Чечню. Самое главное — появились туроператоры, которые работают на прием. Они есть и в Чечне, и в Дагестане, и в Осетии», — рассказал СМИ директор компании «Магазин путешествий» Илья Кострикин.

Сейчас Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия принимают по одному миллиону туристов в год. В Минеральных Водах — 3,5-4 миллиона. Большой рост турпотока отмечается в Чечне и Дагестане, считает глава Центра содействия развитию туризма и спорта Карачаево-Черкесии Умар Айдинов.

Дело в том, что Кавказ перестал быть санаторным отдыхом. Теперь в республиках активно развиваются богатое экскурсионное направление. Большую популярность приобретают горные маршруты, пешие походы, конные прогулки, фотоэкскурсии.

Особенно такой активный отдых любят молодые путешественники: они поднимаются в горы с палатками, сплавляются по рекам на байдарках, едут к древним высокогорным перевалам.

Так, богатейшая природа и культура Северного Кавказа, древняя культура и неповторимая аутентичная кухня делают это направление крайне привлекательным для русских и иностранных путешественников. Туристы любят Чегемские водопады, Ангурское ущелье, Домбай, Чегемскую долину. Многие хотят посмотреть Грозный, Владикавказ. Популярен также старый Дербент.

«Потом люди чаще всего возвращаются в понравившуюся республику и изучают ее более детально. Наши туристы возвращаются по три, по пять раз и больше», — отметил Айдинов.

По мнению экспертов, туристов также «заманивают» конкурентоспособные цены. Здесь недорогие отели и квартиры, доступные цены на экскурсии и питание.

Однако специалисты все же отмечают, что предубеждения относительно безопасности на Северном Кавказе сохраняются.