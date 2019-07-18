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Туристы со скуки разделись на пляже и нарвались на полицию 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Полиция поймала шестерых туристов в возрасте от 17 до 20 лет, которые купались голыми на тайском пляже Аонанг. Об этом сообщает The Tiger.
Местный житель заметил компанию нудистов и вызвал полицейских. По прибытии они велели купающимся вылезти из воды и одеться. Нарушителями оказались пять девушек и один парень. В последствии выяснилось, что туристы прибыли из Великобритании, Австралии, Испании и Японии.
Нарушители объяснили, что они выпили много алкоголя и им стало скучно, поскольку все бары были закрыты из-за национального буддистского праздника. Вместо вечеринки они решили поплавать голыми.
Иностранцы признали свою вину, выплатили штраф в размере 500 таиландских бат (16,6 доллара) с человека и пообещали впредь не повторять содеянное.
В июле россияне рассказали о своем отношении к нудистским пляжам в ходе исследования онлайн-сервиса путешествий «Туту.ру». 34 процента опрошенных относятся к ним нейтрально, хотя сами их не посещают. Отношение еще 22 процентов нейтрально только в том случае, если нудистские пляжи огорожены. Отрицательно к пляжам для нудистов относятся 23 процента россиян. Они предпочитают обходить такие места стороной.
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