Составлен список самых фотографируемых мест в мире

С помощью технологии компьютерного зрения специалисты оценили фотоснимки путешественников и наиболее любимые фотографами места в мире. В результате исследования был составлен рейтинг наиболее "фотогеничных" мест планеты.

На первом месте по популярности у туристов-фотографов оказалась Эйфелева башня в Париже. На втором и третьем местах расположились Колизей и Фонтан Треви в Риме. Четвертое место занял собор Саграда Фамилия (Святого Семейства) работы архитектора Гауди в Барселоне. На пятом месте снова Париж, а именно Собор Парижской Богоматери, недавно так красочно горевший во всех новостных программах мира. На шестом месте рейтинга — Йенский мост, еще одна парижская достопримечательность. Далее следуют Пьяцца-дель-Дуомо во Флоренции (7 место), Миланский собор (8 место), небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае (ОАЭ, 9 место) и флорентийский кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре (10 место).

В России туристы наиболее часто делают снимки Красной площади и собора Василия Блаженного и Дворцовой площади и садов Петергофа в Санкт-Петербурге. На третьем месте по популярности — соборная мечеть Кул-Шариф в Казани.