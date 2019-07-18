Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Составлен список самых фотографируемых мест в мире 

Рамблер 3 часа назад
С помощью технологии компьютерного зрения специалисты оценили фотоснимки путешественников и наиболее любимые фотографами места в мире. В результате исследования был составлен рейтинг наиболее "фотогеничных" мест планеты.
На первом месте по популярности у туристов-фотографов оказалась Эйфелева башня в Париже. На втором и третьем местах расположились Колизей и Фонтан Треви в Риме. Четвертое место занял собор Саграда Фамилия (Святого Семейства) работы архитектора Гауди в Барселоне. На пятом месте снова Париж, а именно Собор Парижской Богоматери, недавно так красочно горевший во всех новостных программах мира. На шестом месте рейтинга — Йенский мост, еще одна парижская достопримечательность. Далее следуют Пьяцца-дель-Дуомо во Флоренции (7 место), Миланский собор (8 место), небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае (ОАЭ, 9 место) и флорентийский кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре (10 место).
В России туристы наиболее часто делают снимки Красной площади и собора Василия Блаженного и Дворцовой площади и садов Петергофа в Санкт-Петербурге. На третьем месте по популярности — соборная мечеть Кул-Шариф в Казани.
Комментарии1
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Испанские Мальдивы» еще токсичнее новосибирских
Почему туристы наводнили Северный Кавказ1
В России могут отменить визы для грузин4
В Таиланде арестовали бесстыжих туристов7
Почему нужно ехать в Таиланд этим летом
Видео
00:11
Китайские туристы уничтожают редкий пляж в России
Новости путешествий
00:24
В Таиланде арестовали бесстыжих туристов
Новости путешествий
00:07
Пассажир самолета возмутил омерзительным поступком
Новости путешествий
02:57
Россияне назвали любимые места и виды отдыха
Новости путешествий
00:48
Что прячут стюардессы за спиной
Новости путешествий
10:04
Что известно о новом Бермудском треугольнике
Новости путешествий
10:34
Эксперты назвали самые бюджетные курорты России
Новости путешествий
06:53
Поселения, находящиеся на краю света
Новости путешествий
05:15
Федор Конюхов опустился на дно
Новости путешествий
03:26
Природа отвоевала деревню у людей
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение