В Таиланде арестовали бесстыжих туристов

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В Таиланде арестовали нескромных туристов 

Рамблер 3 часа назад
Полиция задержала шестерых иностранных туристов, которые купались без одежды ночью в море в провинции Краби на юге Таиланда после полуночи 18 июля. Они были арестованы и оштрафованы за нарушение общественного порядка и нескромное поведение. Всем задержанным от 17 до 20 лет, среди них пять девушек и один молодой человек. Туристы приехали в Таиланд из Великобритании, Австралии, Испании и Японии. Как объяснили туристы, им стало скучно — ведь все бары в окрестностях были закрыты на два дня в связи с буддийскими праздниками. Из-за праздников и буддийского поста 16 и 17 июля в Таиланде также была запрещена продажа алкоголя в магазинах. С горя туристы решили развлечься купанием голышом. О задержании иностранцев сообщил местный новостной портал Thaiger.
Юные туристы признали свою вину и заплатили административный штраф в размере 500 таиландских бат (16,6 доллара) с человека. После этого полиция отпустила их отдыхать и развлекаться дальше.
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Новости путешествий , Видео
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