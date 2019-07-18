Россияне назвали любимые места и виды отдыха

Всем другим видам отдыха россияне предпочитают отпуск на пляже и экскурсионные поездки по городам и странам. Об этом свидетельствуют результаты опроса на сайте сервиса Ostrovok.ru. В опросе приняли участие более 2000 пользователей. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа, поэтому общая сумма ответов может быть более 100%.

Итак, около 43% — самое большее число голосовавших — выбрали пляжный отдых на теплом море. Немногим меньше (41%) выбрали ознакомительные экскурсии. Причем экскурсии больше любят женщины (47%), чем мужчины (31%). Около четверти россиян (26%) для отдыха хотели бы направиться в национальные парки и заповедники, на дикую природу. А вот походы с палатками, дым костра, песни под гитару и речные сплавы пользуются большей популярностью у российских мужчин, а не у женщин. Всего так хотели бы провести отпуск 16% людей, принявших участие в опросе, причем мужчины готовы отдыхать "дикарями" гораздо чаще (24%), чем женщины (11%). Женщины же более склонны отдыхать в санаториях и на лечебных курортах — 14% по сравнению с 10% мужчин.