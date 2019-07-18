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Почему поехать в Таиланд этим летом — не самая плохая идея 

TURIZM.RU 4 часа назад
Фото: TURIZM.RU
Приобрести товары со значительными скидками до 70% в бангкокских торговых центрах гости страны смогут до 31 августа. Напоминаем, что лучшие магазины находятся на улице Сукхумвит. Здесь насчитываются десятки моллов, в том числе Amarin Plaza, Central Chidlom, Central Embassy, Emporium, EmQuartier, Erawan Bangkok, Gaysorn, Paragon, Terminal 21 и Zen. Организаторами Гранд-распродажи стали управление по туризму Таиланда и компания Visa Thailand.
Кроме выгодного шопинга покупатели участвуют в лотереях и розыгрышах, которые дают шанс выиграть специальные призы, в том числе ваучеры на сумму до 1 000 тайских батов (32,33$), а также дебетовые карты от Visa с различными суммами на счету. В компании Visa также отметили, что Бангкок стал одним из главных направлений для международных туристических поездок в 2018 году наряду с Парижем, Токио, Лондоном и Барселоной.
Традиционно летние месяцы в Таиланде считаются низким туристическим сезоном из-за повышения температуры и увеличения количества осадков. Но в то же время, этот период сулит гостям массу преимуществ. Большинство отелей снижает цены на треть, а то и в половину, стоимость авиабилетов также дешевеет. На курортах мало туристов, пляжи практически пустые, в парки развлечений нет очередей.
Специалисты отмечают, что в летнее время стоит тщательно выбирать тайский курорт. Так, на Пхукете и в Краби туристов действительно может ожидать не самая хорошая погода с дождем, ветром и шторами. Гораздо лучше в это время года в Паттайе, на Самуи, на островах Пханган, Ко Тао, Ко Чанг и других. Дожди здесь, если и бывает, то нечасто, примерно пару раз в неделю.
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Новости путешествий , Visa
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