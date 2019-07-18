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Что известно о новом Бермудском треугольнике 

Рамблер 7 часов назад
Бермудский треугольник имеет дурную славу. В этом районе уже не первый век исчезают корабли, люди и самолёты. Существуют десятки объяснений «магии» Бермудского треугольника, но пока так и не сформулирована версия, которая удовлетворила бы всех. Похожее странное место существует и возле Японии, оно носит название «Треугольник Дракона». Здесь тоже исчезают корабли, а некоторые уверяют, что в Драконьем треугольнике нередко встречаются призраки и НЛО.
Новости путешествий , Видео
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