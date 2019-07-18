Что известно о новом Бермудском треугольнике

Бермудский треугольник имеет дурную славу. В этом районе уже не первый век исчезают корабли, люди и самолёты. Существуют десятки объяснений «магии» Бермудского треугольника, но пока так и не сформулирована версия, которая удовлетворила бы всех. Похожее странное место существует и возле Японии, оно носит название «Треугольник Дракона». Здесь тоже исчезают корабли, а некоторые уверяют, что в Драконьем треугольнике нередко встречаются призраки и НЛО.