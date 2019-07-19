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В Италии туристы спасли семью дельфинов 

РИА Новости + ещё 2 4 часа назад
Фото: РИА Новости
На юго-востоке Италии на пляже курортного городка Пескичи туристы сняли на видео молодого дельфина, который приплыл близко к берегу и начал "общаться" с купающимися людьми, сообщает La Repubblica.
Маленький дельфин оказался на мелководье и позволял гладить себя отдыхающим.
"Животное подплыло к мальчику и позволило себя ласкать. Это поистине редкое зрелище", — пишет издание.
Позже выяснилось, что таким образом дельфин пытался привлечь внимание к своей семье: его мать застряла на мелководье, рядом с ней были и другие детеныши, и все семейство могло погибнуть.
Туристы обратились за помощью к капитану местного порта, который эвакуировал самку на глубину, а за ней уплыли и детеныши.
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