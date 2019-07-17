Лучшие места для посещения туристами в Нью-Йорке

Нью-Йорк— это яркий город, где чувствуется свобода. Это крупнейший город в США, с населением почти 9 миллионов человек. Расположен он на восточном побережье континента. Некоторые люди приезжают в Нью-Йорк, чтобы посмотреть на Бродвей, другие — чтобы походить и купить что-нибудь в самых лучших магазинах одежды. Ну а остальные приезжают, чтобы посмотреть на красоты этого прекрасного города. В Нью-Йорке любой человек найдет себе занятие по душе. Корреспондент информационного агентства "Экспресс-Новости" расскажет вам о самых главных достопримечательностях Нью-Йорка.

№1. Статуя Свободы

Статуя Свободы— это колоссальная скульптура в стиле неоклассицизма, расположенная на острове Свободы. Франция подарила эту статую США. Она символизирует независимость и свободу народа Соединенных Штатов. Одно из известнейших и любимых туристами мест.

№2. Центральный парк Манхэттена

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Площадь составляет больше 800 акров земли. Каждый год этот парк посещают примерно 50 миллионов посетителей. Дата основания парка — 1857 год. Парк является объектом наследия ЮНЕСКО . Безусловно, Центральный парк является одним из самых красивых мест в США.

№3. Empire State Building

Эмпайр-стейт-билдинг — это красивейший 103-этажный небоскреб. Это здание является символом Америки, ее культуры. Его показывали в около 300 разных шоу и фильмах. Этот небоскреб является самым известным зданием Америки.

№4. Музей Метрополитен

Самый большой музей в США. Также является одним из наилучших музеев в мире. Количество посетителей в год превышает 7 миллионов человек, он на 4 месте по посещаемости художественных музеев. В нем находятся около 2 миллионов разных коллекций творений искусства. В музее собраны произведения искусства от времен сотворения городов Древнего мира и до нашего времени. В них отражены более 5000 лет искусства всего мира.

№5. Таймс-сквер

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Times Square — это площадь в центре Манхэттена, находящаяся на пересечении Бродвея и Седьмой авеню в промежутке между 42-й и 47-й улицами Нью-Йорка. Раньше она называлась Лонгарк-сквер. Эта площадь является крупнейшим коммерческим перекрестком. На ней можно увидеть тысячи рекламных щитов и объявлений, т.к. там за день проходит около 350 тысяч людей.