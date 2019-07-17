Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лучшие места для посещения туристами в Нью-Йорке 

express-novosti.ru 1 час назад
Фото: express-novosti.ru
Нью-Йорк— это яркий город, где чувствуется свобода. Это крупнейший город в США, с населением почти 9 миллионов человек. Расположен он на восточном побережье континента. Некоторые люди приезжают в Нью-Йорк, чтобы посмотреть на Бродвей, другие — чтобы походить и купить что-нибудь в самых лучших магазинах одежды. Ну а остальные приезжают, чтобы посмотреть на красоты этого прекрасного города. В Нью-Йорке любой человек найдет себе занятие по душе. Корреспондент информационного агентства "Экспресс-Новости" расскажет вам о самых главных достопримечательностях Нью-Йорка.

№1. Статуя Свободы

Статуя Свободы— это колоссальная скульптура в стиле неоклассицизма, расположенная на острове Свободы. Франция подарила эту статую США. Она символизирует независимость и свободу народа Соединенных Штатов. Одно из известнейших и любимых туристами мест.

№2. Центральный парк Манхэттена

express-novosti.ru
Площадь составляет больше 800 акров земли. Каждый год этот парк посещают примерно 50 миллионов посетителей. Дата основания парка — 1857 год. Парк является объектом наследия ЮНЕСКО. Безусловно, Центральный парк является одним из самых красивых мест в США.

№3. Empire State Building

Эмпайр-стейт-билдинг — это красивейший 103-этажный небоскреб. Это здание является символом Америки, ее культуры. Его показывали в около 300 разных шоу и фильмах. Этот небоскреб является самым известным зданием Америки.

№4. Музей Метрополитен

Самый большой музей в США. Также является одним из наилучших музеев в мире. Количество посетителей в год превышает 7 миллионов человек, он на 4 месте по посещаемости художественных музеев. В нем находятся около 2 миллионов разных коллекций творений искусства. В музее собраны произведения искусства от времен сотворения городов Древнего мира и до нашего времени. В них отражены более 5000 лет искусства всего мира.

№5. Таймс-сквер

express-novosti.ru
Times Square — это площадь в центре Манхэттена, находящаяся на пересечении Бродвея и Седьмой авеню в промежутке между 42-й и 47-й улицами Нью-Йорка. Раньше она называлась Лонгарк-сквер. Эта площадь является крупнейшим коммерческим перекрестком. На ней можно увидеть тысячи рекламных щитов и объявлений, т.к. там за день проходит около 350 тысяч людей.
express-novosti.ru: последние новости
В Турции поставили на поток повторное использование еды со шведского стола Отели Турции снизили стоимость проживания до конца лета Дмитрий Шепелев назвал главные правила путешествия с ребенком
Комментарии
Новости путешествий , ЮНЕСКО , Газета The Times
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китайцы обнаружили в Петербурге «целебный музей»
Гордая и независимая: если вы путешествуете одна1
Эксперты назвали самые бюджетные курорты России
Названы самые безопасные города мира
Пассажиров ужаснуло количество пыли в поезде
Видео
00:11
Китайские туристы уничтожают редкий пляж в России
Новости путешествий
00:07
Пассажир самолета возмутил омерзительным поступком
Новости путешествий
00:48
Что прячут стюардессы за спиной
Новости путешествий
06:53
Поселения, находящиеся на краю света
Новости путешествий
05:15
Федор Конюхов опустился на дно
Новости путешествий
03:26
Природа отвоевала деревню у людей
Новости путешествий
01:10
Китайский стеклянный мост трескается под туристами
Новости путешествий
00:34
Как РЖД хитрит при продаже билетов
Новости путешествий
05:04
Почему ехать на «русские Мальдивы» смертельно опасно
Новости путешествий
01:08
Опоздавшая на рейс пассажирка разгромила стойку
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение