Китайские туристы обнаружили в Петербурге «целебный музей»

Музей-заповедник «Царское село» под Петербургом пользуется особой популярностью у китайских туристов. Об этом сообщает издание «Фонтанка.ру».

Китайцы готовы отстоять многочасовую очередь, чтобы попасть в Екатерининский дворец. Причина такого ажиотажа среди гостей из Китая — Янтарная комната: в этой стране считается, что янтарь обладает целебными свойствами. Очередь для туристических групп, ведущая ко входу в Екатерининский дворец, занимает от четырех часов. Все это время туристы проводят на ногах или пользуются услугами самодеятельных торговцев, снабжающих их едой и питьем и предлагающих посидеть за плату на складных стульях.

Гиды групп туристов из КНР стали покупать индивидуальные билеты. Чтобы ограничить туристический наплыв, администрация музея-заповедника ввела продажу электронных билетов для индивидуальных посетителей только по паспортным данным и не чаще раза в месяц. Однако гиды китайских туристических групп обходят сложности и ведут туристов через проход для индивидуальных посетителей. По информации администрации музея-заповедника «Царское село», у нее пока нет юридических рычагов влияния на создавшуюся ситуацию.